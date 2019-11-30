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Електроенергія може подорожчати:
хто заплатить більше

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:35

  jeugen написав:Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.

Еще одни засыранцы, три человека и стирка почти каждый день, нет слов!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:30

  vetka написав:
  jeugen написав:Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.

Еще одни засыранцы, три человека и стирка почти каждый день, нет слов!


Наоборот, чистюли. В приличном офисе принято сменить за смену две белых рубашки, а девушкам два дресс-кода. Стирка ежедневно, по выходным 2-3 в день, особенно если дети маленькие.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:24

  vetka написав:
  pogorelets написав:В мене квртира 100м (не будинок в 500 м), опалення кондиціонером, бойлер, електороплита, велика родина (кожен день стірка а то і дві, і посудомійку включаю один два рази на день) ну й більше тисячі набігає.

По две стирки в день?? :shock: больше 1000 кватт???? У вас что табор цыган живет? Ну как-то опрятней вещи носите что ли. Это сколько фосфатов уходит в канализацию....

Написано ж що опалення електрикою, якщо б не кондиціонером а електрокотлом - то було б під 1500кВт в місяць
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:39

Нормальный бизнес обычно стимулирует большее потребление меньшей ценой.цель- заработать больше.А в данном случае стимулируют уменьшение потребления.т.е. заработать хотят меньше или внаглую пользуясь монополией повышают цену
votvad
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:49

votvad А у нас готовятся к выводу из эксплуатации АЭС еще лет 10 и пойдут первые отключения блоков, и вот тогда станет совсем весело.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:03

Re: Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше

warlamp написав:
  vetka написав:
  jeugen написав:Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.

Еще одни засыранцы, три человека и стирка почти каждый день, нет слов!


Наоборот, чистюли. В приличном офисе принято сменить за смену две белых рубашки, а девушкам два дресс-кода. Стирка ежедневно, по выходным 2-3 в день, особенно если дети маленькие.
Если клеркам надо по две белые рубашки в день, то элементарно покупается пару десятков рубашек и стираются по десятку за раз раз в неделю, а не гоняется каждый день пустая стиралка с двумя
Faceless
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