Про це президент сказав під час наради.
Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17
Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17
а президент влияет на тарифную политику? или КМ? и все это после того что отменили ограничения на тарифы. клоуны...
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