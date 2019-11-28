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Президент: Тарифи на опалення
повинні бути знижені в грудні

Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав під час наради.

Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

а президент влияет на тарифную политику? или КМ? и все это после того что отменили ограничения на тарифы. клоуны...
ruslan42212
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