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Президент: Тарифи на опалення
повинні бути знижені в грудні

Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав під час наради.

Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

а президент влияет на тарифную политику? или КМ? и все это после того что отменили ограничения на тарифы. клоуны...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:46

Він зазначив: “Для когось платіжка стане меншою на 50-60% вже з наступної зими, для когось пізніше”.
Головне що знаступної, не з цієЇб а чидоживе цей уряд і президент до наступної зими?
Зима вже прийшла
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:47

Забыли сообщить главное, как всегда:

ЧТО? ---- ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:40

Цифри в платіжках за тепло, за листопад, вже зменшаться в три рази. З 30 днів в листопаді,опалення та гаряча вода були лише 8 днів. Чи не чудове рішення_---- знизити цифри в платіжках??? А нам обіцяють, ще менші. То чи буде в нас опалення взагалі?
09a
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:12

Опять двойные стандарты в отношении потребителей коммунальных услуг. Для живущих "на этажах" тарифы снижают "почти вдвое", а кто живёт в своём доме, сам оборудовал систему отопления, тот платит за газ и электричество по полной программе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:22

Наркомани якісь. Електрика для населення подорожчає до 3 грн к/ Вони там @бнут!. Газ 8 грн куб. Де покращення життя? Ми разом це зробили?
knoppixx
 
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