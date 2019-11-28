Про це президент сказав під час наради.
Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17
Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17
а президент влияет на тарифную политику? или КМ? и все это после того что отменили ограничения на тарифы. клоуны...
Додано: Пон 02 гру, 2019 12:46
Він зазначив: “Для когось платіжка стане меншою на 50-60% вже з наступної зими, для когось пізніше”.
Головне що знаступної, не з цієЇб а чидоживе цей уряд і президент до наступної зими?
Зима вже прийшла
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:40
Цифри в платіжках за тепло, за листопад, вже зменшаться в три рази. З 30 днів в листопаді,опалення та гаряча вода були лише 8 днів. Чи не чудове рішення_---- знизити цифри в платіжках??? А нам обіцяють, ще менші. То чи буде в нас опалення взагалі?
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:12
Опять двойные стандарты в отношении потребителей коммунальных услуг. Для живущих "на этажах" тарифы снижают "почти вдвое", а кто живёт в своём доме, сам оборудовал систему отопления, тот платит за газ и электричество по полной программе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:22
Наркомани якісь. Електрика для населення подорожчає до 3 грн к/ Вони там @бнут!. Газ 8 грн куб. Де покращення життя? Ми разом це зробили?
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