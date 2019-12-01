За останні два роки українцям вдалося стягнути з аліментників більше 8 млрд гривень
Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55
Як в Україні карають неплатників аліментів
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Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55
"неплательщик", "мужчина". А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось? Давно пора делать обязательный тест на отцовство в род-доме, глядишь и многих алиментщиков амнистировали бы )) Какойто феминистический заказ, а не статья.
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