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Як в Україні карають
неплатників аліментів

Як в Україні карають неплатників аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55

Як в Україні карають неплатників аліментів

Пропонуємо до обговорення:
За останні два роки українцям вдалося стягнути з аліментників більше 8 млрд гривень

Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55

"неплательщик", "мужчина". А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось? Давно пора делать обязательный тест на отцовство в род-доме, глядишь и многих алиментщиков амнистировали бы )) Какойто феминистический заказ, а не статья.
kozlodoev
 
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