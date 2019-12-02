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Як в Україні карають
неплатників аліментів

Як в Україні карають неплатників аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55

Як в Україні карають неплатників аліментів

Пропонуємо до обговорення:
За останні два роки українцям вдалося стягнути з аліментників більше 8 млрд гривень

Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55

"неплательщик", "мужчина". А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось? Давно пора делать обязательный тест на отцовство в род-доме, глядишь и многих алиментщиков амнистировали бы )) Какойто феминистический заказ, а не статья.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:00

  kozlodoev написав:"неплательщик", "мужчина". А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось? Давно пора делать обязательный тест на отцовство в род-доме, глядишь и многих алиментщиков амнистировали бы )) Какойто феминистический заказ, а не статья.

Проще платить. Если тяжело платить, то всегда есть возможность показать заниженные доходы.
Например с "минималки" платишь по закону, а остальное на детей отдельно "кешем", по возможности.

P.S. Сам не разведён. Просто предлагаю "алиментчикам" варианты.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:23

Re: Як в Україні карають неплатників аліментів

  kozlodoev написав:А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось?

Вероятно, если такие и есть, то их доля в пределах погрешности
Faceless
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