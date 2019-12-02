За останні два роки українцям вдалося стягнути з аліментників більше 8 млрд гривень
Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55
Як в Україні карають неплатників аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в Україні карають неплатників аліментів.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:55
"неплательщик", "мужчина". А где-же информация про "неплательщицу", "женщину" или таковых не оказалось? Давно пора делать обязательный тест на отцовство в род-доме, глядишь и многих алиментщиков амнистировали бы )) Какойто феминистический заказ, а не статья.
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:00
Проще платить. Если тяжело платить, то всегда есть возможность показать заниженные доходы.
Например с "минималки" платишь по закону, а остальное на детей отдельно "кешем", по возможности.
P.S. Сам не разведён. Просто предлагаю "алиментчикам" варианты.
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:23
Re: Як в Україні карають неплатників аліментів
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33
kozlodoev и много мужского пола желающих забрать ребенка себе даже если матери он не нужен? Что-то не наблюдается даже желающих им обзавестись да хоть на обеспечении матери.
|