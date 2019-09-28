Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов анонсував офіційний запуск нового органу на наступному тижні.
Дивися повний текст Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби наступного тижня.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:44
Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби...
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Дивися повний текст Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби наступного тижня.
Додано: Пон 02 гру, 2019 12:44
Нову поліцію в нас вже запустили при Порошено, тепер нову митницю запускаємо, кожний пилить де це можливо.
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