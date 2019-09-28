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Нефьодов анонсував офіційний
запуск Держмитної служби...

Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:44

Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов анонсував офіційний запуск нового органу на наступному тижні.

Дивися повний текст Нефьодов анонсував офіційний запуск Держмитної служби наступного тижня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:44

Нову поліцію в нас вже запустили при Порошено, тепер нову митницю запускаємо, кожний пилить де це можливо.
pogorelets
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