Кількість учнів у школі впливатиме на розрахунок зарплати вчителів.
Дивися повний текст Гроші \"ходять\" за школярем: Гончарук запропонував по-новому платити вчителям.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:13
Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші \"ходять\" за школярем: Гончарук запропонував по-новому платити вчителям.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:13
Сколько будут получать учителя в сельской школе, в которую ходят 50 чел?
Принцип «деньги ходят за школьником» приведёт к тому, что в малочисленных школах вообще не останется ни учителей, ни учеников. Опять же, теперь учителя будут набирать классы по 40-45 чел, чтобы денег им дали больше. Кто оценит эффективность такого "обучения" ?
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:59
LutsMan А он/они об этом не думают. Скорее им даже в голову не приходило как оно будет.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:23
учителя только ходят на работу, о качестве учебы даже и не думают. старше 60 надо всех уволить они не способны обучать, в школах навести порядок, школьников заинтересовать учится, а учителей качественно обучать!!!
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:38
учительница математики мария васыливна шк.242 г.Киев, рафинированя садистка и изощренная ненавистница к ученикам, ее не увольнять ,а сажать за издевательства надо!!!
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:23
Мария Васильевна-хороший педагог!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:52
LutsMan а нисколько. Села - уже не будет. Землю распродадут-селян на выселение... и никаких проблем ( т.е. школ)
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:52
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