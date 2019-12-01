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Гроші "ходять" за школярем:
Гончарук запропонував...

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:13

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість учнів у школі впливатиме на розрахунок зарплати вчителів.

Дивися повний текст Гроші \"ходять\" за школярем: Гончарук запропонував по-новому платити вчителям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:13

Сколько будут получать учителя в сельской школе, в которую ходят 50 чел?
Принцип «деньги ходят за школьником» приведёт к тому, что в малочисленных школах вообще не останется ни учителей, ни учеников. Опять же, теперь учителя будут набирать классы по 40-45 чел, чтобы денег им дали больше. Кто оценит эффективность такого "обучения" ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:59

LutsMan А он/они об этом не думают. Скорее им даже в голову не приходило как оно будет.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:23

учителя только ходят на работу, о качестве учебы даже и не думают. старше 60 надо всех уволить они не способны обучать, в школах навести порядок, школьников заинтересовать учится, а учителей качественно обучать!!!
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:38

учительница математики мария васыливна шк.242 г.Киев, рафинированя садистка и изощренная ненавистница к ученикам, ее не увольнять ,а сажать за издевательства надо!!!
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:20

4тыс USD уже забыть?
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:23

  alekc_sizov написав:учительница математики мария васыливна шк.242 г.Киев, рафинированя садистка и изощренная ненавистница к ученикам, ее не увольнять ,а сажать за издевательства надо!!!

Мария Васильевна-хороший педагог!
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:52

LutsMan а нисколько. Села - уже не будет. Землю распродадут-селян на выселение... и никаких проблем ( т.е. школ)
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:52

  alekc_sizov написав:учительница математики мария васыливна шк.242 г.Киев, рафинированя садистка и изощренная ненавистница к ученикам, ее не увольнять ,а сажать за издевательства надо!!!

Что, котрольную не смогли сдать? :mrgreen:
Faceless
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