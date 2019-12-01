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Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:48
Faceless, дай Бог вашим детям и родным такую вчытельку как мария василивна и ей подобные, которых в киевских школах пруд пруди.
Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.
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freelanc
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:01
я підтримую . Правільне рішення . Буде добре , якщо таке запровадять .
На мою думку , новація не надто додасть платні хорошим вчителям , а більше вдарить по поганим . Хороший вчитель все одно не зможе набрати собі учнів більше , ніж якась межа після якої якість викладання падатиме . Бо коли учнів в класі стане стільки , що кожному з них вчитель вже не зможе приділити достатьньо уваги , то ті учні , що відчують себе обділеними увагою тікатимуть з переповненого класу до іншого вчителя .
інша річ коли учням буде дадено можливість піти від поганого вчителя до іншого , а тому за це зріжуть платню . Це вдарить по непопулярному вчителю .
Одне не зрозуміло : в старших класах кожен вчитель читає один якійсь предмет . Як складати розклад ?
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Oleh1969
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58
"кількість учнів у школі впливатиме на розрахунок зарплати вчителів"- класи по 40-50 учнів велкам , дмжиталізація по новому , школа в смартфоні)))
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orestkohutkevych
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:25
freelanc написав:
Faceless, дай Бог вашим детям и родным такую вчытельку как мария василивна и ей подобные, которых в киевских школах пруд пруди.
Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.
Вы там все из одного класса?
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Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:20
Я всегда считал что когда в классе 20+ учеников это хорошо - знания у всех будут как минимум проверены.
А теперь по логике "новаторов" получается что 60+ учеников в классе это вообще Зе-бест!
Следующее по логике: предметы которых нет в ЗНО - не нужны и их преподаватели автоматически в минусе.
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Подолянин
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:22
а гроші уже научились "ходить за пациентом" ???
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Alex2007
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