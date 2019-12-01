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Гроші "ходять" за школярем:
Гончарук запропонував...

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:48

Faceless, дай Бог вашим детям и родным такую вчытельку как мария василивна и ей подобные, которых в киевских школах пруд пруди.
Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:01

я підтримую . Правільне рішення . Буде добре , якщо таке запровадять .
На мою думку , новація не надто додасть платні хорошим вчителям , а більше вдарить по поганим . Хороший вчитель все одно не зможе набрати собі учнів більше , ніж якась межа після якої якість викладання падатиме . Бо коли учнів в класі стане стільки , що кожному з них вчитель вже не зможе приділити достатьньо уваги , то ті учні , що відчують себе обділеними увагою тікатимуть з переповненого класу до іншого вчителя .
інша річ коли учням буде дадено можливість піти від поганого вчителя до іншого , а тому за це зріжуть платню . Це вдарить по непопулярному вчителю .
Одне не зрозуміло : в старших класах кожен вчитель читає один якійсь предмет . Як складати розклад ?
Oleh1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58

"кількість учнів у школі впливатиме на розрахунок зарплати вчителів"- класи по 40-50 учнів велкам , дмжиталізація по новому , школа в смартфоні)))
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:25

  freelanc написав:Faceless, дай Бог вашим детям и родным такую вчытельку как мария василивна и ей подобные, которых в киевских школах пруд пруди.
Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.

Вы там все из одного класса? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:20

Я всегда считал что когда в классе 20+ учеников это хорошо - знания у всех будут как минимум проверены.
А теперь по логике "новаторов" получается что 60+ учеников в классе это вообще Зе-бест!

Следующее по логике: предметы которых нет в ЗНО - не нужны и их преподаватели автоматически в минусе.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:22

Re: Гроші

а гроші уже научились "ходить за пациентом" ??? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:43

Re: Гроші

Ужас. 30 учеников и более - так уже качества обучения нет. Сама в таком классе большом училась - никто не проверят знания и не контролирует больше половины класса вообще ничего не читали и не делали.
Зато научились списывать массово. Нас много - уследить невозможно.
Juna
 
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