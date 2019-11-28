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Гроші "ходять" за школярем:
Гончарук запропонував...

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 05:53

Если ребенок в государственную школу не ходит, куда деньги прийдут?
evgraftosy
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З нами з: 03.12.19
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