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Гроші "ходять" за школярем:
Гончарук запропонував...

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 05:53

Если ребенок в государственную школу не ходит, куда деньги прийдут?
evgraftosy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:53

Тобто в містах вчителі зароблятимуть більше а містечках і селах ідуть лісом?
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:18

Re: Гроші

Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:38

  Puente написав:Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...

А как оценить "работу" в образовании родителей? Не только ж учителя должны образовывать и обучать детей.
vetka
 
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