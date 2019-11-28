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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:53
Тобто в містах вчителі зароблятимуть більше а містечках і селах ідуть лісом?
Додано: Вів 03 гру, 2019 09:18
Re: Гроші
Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
Додано: Вів 03 гру, 2019 09:38
А как оценить "работу" в образовании родителей? Не только ж учителя должны образовывать и обучать детей.
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