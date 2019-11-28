Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
Puente написав:Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
А как оценить "работу" в образовании родителей? Не только ж учителя должны образовывать и обучать детей.
На следующий год, первоклашки пойдут уже в "ПЛАТНУЮ ШКОЛУ". Родителей поставили в известность. за месяц учёбы предварительно 250 грн. - Что будет дальше посмотрим. Может и подымут и до 4 000$. - Лиха беда начало.
Так, что митингуйте далее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:На следующий год, первоклашки пойдут уже в "ПЛАТНУЮ ШКОЛУ". Родителей поставили в известность. за месяц учёбы предварительно 250 грн. - Что будет дальше посмотрим. Может и подымут и до 4 000$. - Лиха беда начало.
Так, что митингуйте далее.
Ну и правильно, за образование нужно платит, так во всем цивилизованном мире. Бесплатное образование - это пережиток совка.
Kudrjavuy написав:На следующий год, первоклашки пойдут уже в "ПЛАТНУЮ ШКОЛУ". Родителей поставили в известность. за месяц учёбы предварительно 250 грн. - Что будет дальше посмотрим. Может и подымут и до 4 000$. - Лиха беда начало.
Так, что митингуйте далее.
Ну и правильно, за образование нужно платит, так во всем цивилизованном мире. Бесплатное образование - это пережиток совка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:На следующий год, первоклашки пойдут уже в "ПЛАТНУЮ ШКОЛУ". Родителей поставили в известность. за месяц учёбы предварительно 250 грн. - Что будет дальше посмотрим. Может и подымут и до 4 000$. - Лиха беда начало.
Так, что митингуйте далее.
Ну и правильно, за образование нужно платит, так во всем цивилизованном мире. Бесплатное образование - это пережиток совка.