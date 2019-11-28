Додано: Вів 03 гру, 2019 10:36

На следующий год, первоклашки пойдут уже в "ПЛАТНУЮ ШКОЛУ".

Родителей поставили в известность.

за месяц учёбы предварительно 250 грн.

- Что будет дальше посмотрим.

Может и подымут и до 4 000$.

- Лиха беда начало.



Так, что митингуйте далее.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.