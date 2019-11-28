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Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 05:53
Если ребенок в государственную школу не ходит, куда деньги прийдут?
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evgraftosy
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:53
Тобто в містах вчителі зароблятимуть більше а містечках і селах ідуть лісом?
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sabretus2016
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:18
Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
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Puente
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:38
Puente написав:
Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
А как оценить "работу" в образовании родителей? Не только ж учителя должны образовывать и обучать детей.
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vetka
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:48
Juna написав:
больше половины класса вообще ничего не читали и не делали.
Зато научились списывать массово. Нас много - уследить невозможно.
У безответственных родителей и дети безответственные.
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sal
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:50
nnatasha202020 написав:
кто-то думает вообще о детях или только о зарплате учителей, если думать то обдуманно ,а не создавать условия для ещё большей коррупции и репиторства, вместо бесплатных факультативов и отмене дз
В стране нет денег. О чем можно думать без денег?
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sal
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:59
sal написав: nnatasha202020 написав:
кто-то думает вообще о детях или только о зарплате учителей, если думать то обдуманно ,а не создавать условия для ещё большей коррупции и репиторства, вместо бесплатных факультативов и отмене дз
В стране нет денег. О чем можно думать без денег?
Да есть в стране деньги, не у всех граждан страны, конечно, но есть.
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vetka
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:01
То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.
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antey1969
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
antey1969 написав:
То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.
И не только сельским.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:23
vetka написав: Puente написав:
Ну от знову якісь велосипеди вигадують ... Що сільські школи маленькі треба закривати - це можливо і правильно . Тільки треба робити нормальні розвозки - і проблем не буде . А от як визначити якість роботи вчителя - це вже зовсім з іншої області ... Недарма ж ввели ЗНО - це більш-мнш об"єктивна оцінка . Але це випускники . Як в молодших та середніх класах оцінювати - щось я не чув ...
А как оценить "работу" в образовании родителей? Не только ж учителя должны образовывать и обучать детей.
Взагалі-то -"тільки" треба щоб було . Батьки намагаються ( або просто впливають ) виховати . А навчання повинно бути професійним . Батьки не повинні робити домашні завдання чи оплачувати репетиторів - бо це означає , що вчителі не роблять свою роботу ... Це теоретично . Практично - як хто може ...
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Puente
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