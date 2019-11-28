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Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
У нас , звичайно все зроблять невідомо як , але ...
Але - є ж нормальні норми на те , скільки вчителів повинно бути на кількість дітей . З цього і треба виходити . Насправді проблема в освіті така ж , як і скрізь в бюджетній сфері - обмежена кількість грошей і відсутність мотивації ...
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Puente
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:56
Dear_Sir написав:
Рынок труда всех оценит.
Не оценил еще? или еще не рынок
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sal
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:59
vetka написав:
не у всех граждан страны, конечно, но есть.
Страна для всех граждан. даже за пределами страны
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sal
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