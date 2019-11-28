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Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
У нас , звичайно все зроблять невідомо як , але ...
Але - є ж нормальні норми на те , скільки вчителів повинно бути на кількість дітей . З цього і треба виходити . Насправді проблема в освіті така ж , як і скрізь в бюджетній сфері - обмежена кількість грошей і відсутність мотивації ...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:56
Dear_Sir написав:
Рынок труда всех оценит.
Не оценил еще? или еще не рынок
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:59
vetka написав:
не у всех граждан страны, конечно, но есть.
Страна для всех граждан. даже за пределами страны
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:46
Kudrjavuy написав: antey1969 написав:
То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.
И не только сельским.
Остальным - на выезд)))
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:32
antey1969 написав: Kudrjavuy написав: antey1969 написав:
То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.
И не только сельским.
Остальным - на выезд)))
За счёт платного образования, что вводится со следующего года, население будет вынуждено отказаться от образования "САМО".
Именно с этой целью рабам на заводах, шахтах, системе здравоохранения, образовании,...
- бросают кость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:57
LutsMan написав:
Сколько будут получать учителя в сельской школе, в которую ходят 50 чел?
Принцип «деньги ходят за школьником» приведёт к тому, что в малочисленных школах вообще не останется ни учителей, ни учеников. Опять же, теперь учителя будут набирать классы по 40-45 чел, чтобы денег им дали больше. Кто оценит эффективность такого "обучения" ?
Супрун
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:59
alekc_sizov написав:
школьников заинтересовать учится, а учителей качественно обучать!!!
У нас папиредниками была начата реформа, где учится должен смочь не только лишь все.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:03
freelanc написав:
Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.
Нужно больше камер наблюдения.
Сразу наступит порядок.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:06
Oleh1969 написав:
Одне не зрозуміло : в старших класах кожен вчитель читає один якійсь предмет . Як складати розклад ?
Разве все химии или математики проводить в одно время.
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