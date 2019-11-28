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Гроші "ходять" за школярем:
Гончарук запропонував...

Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

Re: Гроші

У нас , звичайно все зроблять невідомо як , але ...
Але - є ж нормальні норми на те , скільки вчителів повинно бути на кількість дітей . З цього і треба виходити . Насправді проблема в освіті така ж , як і скрізь в бюджетній сфері - обмежена кількість грошей і відсутність мотивації ...
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:56

Re: Гроші

  Dear_Sir написав:Рынок труда всех оценит.

Не оценил еще? или еще не рынок
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:59

Re: деньги

  vetka написав:не у всех граждан страны, конечно, но есть.

Страна для всех граждан. даже за пределами страны
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:46

  Kudrjavuy написав:
  antey1969 написав:То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.

И не только сельским.

Остальным - на выезд)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:32

  antey1969 написав:
  Kudrjavuy написав:
  antey1969 написав:То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.

И не только сельским.

Остальным - на выезд)))

За счёт платного образования, что вводится со следующего года, население будет вынуждено отказаться от образования "САМО".
Именно с этой целью рабам на заводах, шахтах, системе здравоохранения, образовании,...
- бросают кость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:57

  LutsMan написав:Сколько будут получать учителя в сельской школе, в которую ходят 50 чел?
Принцип «деньги ходят за школьником» приведёт к тому, что в малочисленных школах вообще не останется ни учителей, ни учеников. Опять же, теперь учителя будут набирать классы по 40-45 чел, чтобы денег им дали больше. Кто оценит эффективность такого "обучения" ?

Супрун
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:59

  alekc_sizov написав:школьников заинтересовать учится, а учителей качественно обучать!!!

У нас папиредниками была начата реформа, где учится должен смочь не только лишь все.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:03

  freelanc написав:Сначала надо прокурора с видеофиксацией в каждую школу, а после - зп поднять. Украинские средние школы с такими вчытэлямы только вредят детям.

Нужно больше камер наблюдения.
Сразу наступит порядок.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:06

  Oleh1969 написав:Одне не зрозуміло : в старших класах кожен вчитель читає один якійсь предмет . Як складати розклад ?

Разве все химии или математики проводить в одно время.
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