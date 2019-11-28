Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував...
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У нас , звичайно все зроблять невідомо як , але ... Але - є ж нормальні норми на те , скільки вчителів повинно бути на кількість дітей . З цього і треба виходити . Насправді проблема в освіті така ж , як і скрізь в бюджетній сфері - обмежена кількість грошей і відсутність мотивації ...
antey1969 написав:То есть, это он так завуалированно предложил сельским учителям готовиться на выход.
И не только сельским.
Остальным - на выезд)))
За счёт платного образования, что вводится со следующего года, население будет вынуждено отказаться от образования "САМО". Именно с этой целью рабам на заводах, шахтах, системе здравоохранения, образовании,... - бросают кость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
LutsMan написав:Сколько будут получать учителя в сельской школе, в которую ходят 50 чел? Принцип «деньги ходят за школьником» приведёт к тому, что в малочисленных школах вообще не останется ни учителей, ни учеников. Опять же, теперь учителя будут набирать классы по 40-45 чел, чтобы денег им дали больше. Кто оценит эффективность такого "обучения" ?
Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.
З даних дослідження випливає дуже тривожним є також висновок, що результати українських дітей тісно пов'язане із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять.
Дослідження тільки підтвердило наші припущення, що більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя. Саме на таку здатність через формування компетентностей спрямована Нова українська школа (НУШ). Дані PISA підтвердили, що напрямок НУШ правильний і її впровадженння допоможе вирішити виявлені проблеми.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.