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Обіг ставок в Україні перевищує
$1 млрд на місяць -...

Обіг ставок в Україні перевищує $1 млрд на місяць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:04

Обіг ставок в Україні перевищує $1 млрд на місяць -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Генеральний директор популярної букмекерської компанії Parimatch Сергій Портнов.

Дивися повний текст Обіг ставок в Україні перевищує $1 млрд на місяць - Parimatch.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:04

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