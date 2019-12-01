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Обіг ставок в Україні перевищує $1 млрд на місяць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Генеральний директор популярної букмекерської компанії Parimatch Сергій Портнов.
Дивися повний текст Обіг ставок в Україні перевищує $1 млрд на місяць - Parimatch
.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:04
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