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В Україні виросла мінімальна та максимальна пенсія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду у FACEBOOK.
Дивися повний текст В Україні виросла мінімальна та максимальна пенсія
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Пон 02 гру, 2019 14:04
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