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Україна готова закуповувати російський газ - Міненерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про готовність України закуповувати російський газ за європейськими цінами без знижки.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:24
и российский, и по евроцене, и без скидки!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:26
как там выразилась говорящая лошадь? д.. ..ь
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