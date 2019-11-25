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Україна готова закуповувати
російський газ - Міненерго

Україна готова закуповувати російський газ - Міненерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:24

Україна готова закуповувати російський газ - Міненерго

Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про готовність України закуповувати російський газ за європейськими цінами без знижки.

Дивися повний текст Україна готова закуповувати російський газ - Міненерго.
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как там выразилась говорящая лошадь? д.. ..ь
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