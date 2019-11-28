Уряд зафіксував ціну на газ на рівні 6 961 грн за 1000 куб м з ПДВ у разі потенційної відсутності транспортування.
Дивися повний текст Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:28
Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33
Пришли к тому,за что критиковали вовка.Цена на газ ниже 1 квартала,но транспортировка и распределение не учитывается.Потребителя волнует цена газа на входе в дом,а не "чистого" газа.Разделив цену газа на транспортировку и распределение легко и удобно спекулировать о цене именно газа и не говорить о цифре,которую получит потребитель.
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