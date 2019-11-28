Уряд зафіксував ціну на газ на рівні 6 961 грн за 1000 куб м з ПДВ у разі потенційної відсутності транспортування.
Дивися повний текст Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:28
Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33
Пришли к тому,за что критиковали вовка.Цена на газ ниже 1 квартала,но транспортировка и распределение не учитывается.Потребителя волнует цена газа на входе в дом,а не "чистого" газа.Разделив цену газа на транспортировку и распределение легко и удобно спекулировать о цене именно газа и не говорить о цифре,которую получит потребитель.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:33
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
Oct 2019 5.06
судя по всему, это (250 долларов с НДС за 1000 м3) цена газпромовского газа в Европе с 10-15-ти % маржой европейского трейдера после растоможки. В этот раз не прямо из ГТС, как 4,5 последние года, а на входе в нее с ЗАПАДА. Еще 25 долларов станет доставка до Харькова или Днепра и еще неизвестно сколько - распределение.
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