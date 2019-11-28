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Оржель назвав ціни на газ у
разі припинення транзиту...

Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:28

Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд зафіксував ціну на газ на рівні 6 961 грн за 1000 куб м з ПДВ у разі потенційної відсутності транспортування.

Дивися повний текст Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:28

Ще одна в черзі за статею за фінансування тероризму
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33

Пришли к тому,за что критиковали вовка.Цена на газ ниже 1 квартала,но транспортировка и распределение не учитывается.Потребителя волнует цена газа на входе в дом,а не "чистого" газа.Разделив цену газа на транспортировку и распределение легко и удобно спекулировать о цене именно газа и не говорить о цифре,которую получит потребитель.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:33

  sena_2008atp написав:Пришли к тому,за что критиковали вовка.Цена на газ ниже 1 квартала,но транспортировка и распределение не учитывается.Потребителя волнует цена газа на входе в дом,а не "чистого" газа.Разделив цену газа на транспортировку и распределение легко и удобно спекулировать о цене именно газа и не говорить о цифре,которую получит потребитель.

Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
Oct 2019 5.06
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
судя по всему, это (250 долларов с НДС за 1000 м3) цена газпромовского газа в Европе с 10-15-ти % маржой европейского трейдера после растоможки. В этот раз не прямо из ГТС, как 4,5 последние года, а на входе в нее с ЗАПАДА. Еще 25 долларов станет доставка до Харькова или Днепра и еще неизвестно сколько - распределение.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:05

для Оржель і всіх інших хто їде в пронепоїзді нагадаю що ми і так припинили постачання з рф ще кілька років тому , а зелені шмарклі маніпулюють і шантажують населення як гопота з кривого рога
orestkohutkevych
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