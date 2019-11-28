Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
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Так кто Вам мешает его добывать? Или всё же Воры пишут под кого то бизнес?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.