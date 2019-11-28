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Оржель назвав ціни на газ у
разі припинення транзиту...

Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:36

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:природного газа нет - ибо свой выкачали

природный есть и его много..
https://www.youtube.com/watch?v=ACY2tm4Vpew

Так кто Вам мешает его добывать?
Или всё же Воры пишут под кого то бизнес?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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