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Оржель назвав ціни на газ у
разі припинення транзиту...

Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:36

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:природного газа нет - ибо свой выкачали

природный есть и его много..
https://www.youtube.com/watch?v=ACY2tm4Vpew

Так кто Вам мешает его добывать?
Или всё же Воры пишут под кого то бизнес?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:40

Транзитное уравнение: каким будет новое газовое соглашение с Украиной

https://www.rbc.ru/opinions/business/03 ... rom=center
В статье много всего, но с учетом того, что с вероятностью в 90% ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ, ключевое значение имеет вот эта фраза.
Другое дело, что при снижении транзита до 15–20 млрд куб. м в год стоимость прокачки газа по украинской ГТС может вырасти с нынешних $30–32 до $70–75 за 1 тыс. куб. м,

Т.е. в случае ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА с запада на восток, к цене каждого из 12-13-ти закупленных млрд. м3, в случае Киева/Харькова/Днепра нужно добавить еще долларов 80 к объявленной цене в 7000, и розница, скорее всего, приблизится/превысит 10 гривен за куб.
Волгарь
 
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