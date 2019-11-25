Глава Державної митної служби Максим Нефьодов пообіцяв, що в рамках реформування відомства будуть звільнені півтисячі "одіозних митників".
Дивися повний текст Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:30
Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:31
Точніше буде, нам вдасться поставити своїх людей на старі схеми, так як ми зробили це в раді, в прокуратурі і т.д.
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