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Нефьодов анонсував звільнення
500 працівників митниці

Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:30

Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов пообіцяв, що в рамках реформування відомства будуть звільнені півтисячі "одіозних митників".

Дивися повний текст Нефьодов анонсував звільнення 500 працівників митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:31

Точніше буде, нам вдасться поставити своїх людей на старі схеми, так як ми зробили це в раді, в прокуратурі і т.д.
pogorelets
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