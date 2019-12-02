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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:03

Укргазбанк

УКРГАЗБАНК розпочинає акцію «Новорічні заощадження» для фізичних осіб і дарує додаткові відсотки до основної ставки за депозитами до 2% річних у національній валюті.

При розміщенні депозиту в гривні строк від 32 по 365 днів (1-12 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.

Акція діє з 02.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (включно).

З офіційним регламентом акції Ви можете ознайомитись за посиланням Регламент акції «Проценти під ялинку».

З детальними умовами депозитних програм можна ознайомитись за посиланням Умови депозитів

Докладніше за телефонами 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях банку.


https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _depozitam
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