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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:03

Укргазбанк

УКРГАЗБАНК розпочинає акцію «Новорічні заощадження» для фізичних осіб і дарує додаткові відсотки до основної ставки за депозитами до 2% річних у національній валюті.

При розміщенні депозиту в гривні строк від 32 по 365 днів (1-12 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.

Акція діє з 02.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (включно).

З офіційним регламентом акції Ви можете ознайомитись за посиланням Регламент акції «Проценти під ялинку».

З детальними умовами депозитних програм можна ознайомитись за посиланням Умови депозитів

Докладніше за телефонами 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях банку.


https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _depozitam
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04

Вигравайте квитки на Cirque du Soleil Crystal з Mastercard т

Розраховуйтесь преміальною карткою Masterсard Platinum або Masterсard World Elite від АБ «УКРГАЗБАНК» та беріть участь у розіграші квитків на незабутнє шоу Cirque du Soleil Crystal.

Здійсніть не менше 5 безготівкових транзакцій у торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет на загальну суму від 50 000 грн. у період проведення акції.

Офіційні Правила Акції

Акція діє з 10 січня до 05 лютого 2020 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ukrgazbank
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:06

Акція «Кешбек від Mastercard»

Платіть за товари на OLX.UA карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ – отримайте кешбек 10 грн з кожної покупки з використанням OLX Доставка.

Умови участі:

Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA
Оплатити замовлення карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ, використовуючи послугу OLX Доставка.
Акція діє з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12290-
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

Акція «Сплачуй онлайн – вигравай подарунки»

Плати онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua й бери участь у розіграші подарунків:

iPhone 11 на 256 GB;
сертифікат MAKEUP номіналом 500 грн.
Умови участі:

завантаж мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua
оплати посилку онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua
зареєструй переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua
Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12307-
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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