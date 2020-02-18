При розміщенні депозиту в гривні строк від 32 по 365 днів (1-12 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
Акція діє з 02.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (включно).
З офіційним регламентом акції Ви можете ознайомитись за посиланням Регламент акції «Проценти під ялинку».
З детальними умовами депозитних програм можна ознайомитись за посиланням Умови депозитів
Докладніше за телефонами 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях банку.