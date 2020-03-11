RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:03

Укргазбанк

УКРГАЗБАНК розпочинає акцію «Новорічні заощадження» для фізичних осіб і дарує додаткові відсотки до основної ставки за депозитами до 2% річних у національній валюті.

При розміщенні депозиту в гривні строк від 32 по 365 днів (1-12 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.

Акція діє з 02.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (включно).

З офіційним регламентом акції Ви можете ознайомитись за посиланням Регламент акції «Проценти під ялинку».

З детальними умовами депозитних програм можна ознайомитись за посиланням Умови депозитів

Докладніше за телефонами 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях банку.


https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _depozitam
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04

Вигравайте квитки на Cirque du Soleil Crystal з Mastercard т

Розраховуйтесь преміальною карткою Masterсard Platinum або Masterсard World Elite від АБ «УКРГАЗБАНК» та беріть участь у розіграші квитків на незабутнє шоу Cirque du Soleil Crystal.

Здійсніть не менше 5 безготівкових транзакцій у торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет на загальну суму від 50 000 грн. у період проведення акції.

Офіційні Правила Акції

Акція діє з 10 січня до 05 лютого 2020 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ukrgazbank
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:06

Акція «Кешбек від Mastercard»

Платіть за товари на OLX.UA карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ – отримайте кешбек 10 грн з кожної покупки з використанням OLX Доставка.

Умови участі:

Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA
Оплатити замовлення карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ, використовуючи послугу OLX Доставка.
Акція діє з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12290-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

Акція «Сплачуй онлайн – вигравай подарунки»

Плати онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua й бери участь у розіграші подарунків:

iPhone 11 на 256 GB;
сертифікат MAKEUP номіналом 500 грн.
Умови участі:

завантаж мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua
оплати посилку онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua
зареєструй переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua
Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12307-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:33

Акція «Замовлення оплати – знижку лови»

Оплачуй замовлення карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ у мобільному додатку Glovo й отримай код на знижку 100 грн* на наступне замовлення.

Акція діє з 24.02.2020 по 08.03.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Офіційні правила акції

*В акції беруть участь ті, хто вперше оплачують замовлення карткою Mastercard у додатку Glovo.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12313-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:14

Акція «NEOсвітній Арсенал з Visa»

NEOсвітній Арсенал» – освітній фестиваль, що поєднує тематичні програми від учасників, мистецьких проєктів, перформансів та концертів, лекцій,
дискусій, воркшопів та ярмарку.

Для держателів карт Visa від УКРГАЗБАНКУ діють особливі переваги:

знижка 15% на вхідний квиток при сплаті безконтактно на пріоритетній лінії та при сплаті будь-якою карткою Visa на сайті kontramarka.ua;
знижка 15% на сувенірну продукцію в Крамничці Мистецького Арсеналу при сплаті безконтактно.
Період дії акції: 27 лютого 2020 – 01 березня 2020 року.

Місце проведення акції: Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 12

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12317-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:15

ШУКАЄМО ІСТИНУ У ВИНІ

На фестивалі Supernatural Wine Festival, який буде проходити у форматі cashless, власники карток Visa від УКРГАЗБАНКУ зможуть придбати спеціальні винні кейси (4 пляшки вина) від учасників фестивалю зі знижкою до 25%.

На фестивалі зберуться провідні винороби з Австрії, Німеччини, Грузії, Греції, Франції та Італії. Усього буде представлено 400 органічних і біодинамічних вин від GoodWine, Le silpo та ROOTS llc.

Сомельє допоможуть кожному гостю особисто відкрити для себе нові смаки. Також Ви зможете насолодитися їжею від партнерів і покращити свої знання про вино на безкоштовному лекторії.

Період проведення акції: 29 лютого 2020 р.

Місце проведення акції: М82 (вул. Межигірська, 82)

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12318-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:59

Вигравайте поїздку на UEFA Champions League Final Istanbul 2

Для участі в розіграші подорожі для 2-х платіть карткою Mastercard за замовлення від 150 грн у мобільному додатку Glovo.

Переможець акції отримає сертифікат, що включає:

квитки для 2-х на UEFA Champions League Final Istanbul 2020;
переліт Київ – Стамбул – Київ;
проживання;
трансфер;
страхування.
Акція діє з 15.03.2020 р. по 30.04.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12327-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:20

Re: Укргазбанк

А там зрители будут?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9)
12.03.2020 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.