УКРГАЗБАНК розпочинає акцію «Новорічні заощадження» для фізичних осіб і дарує додаткові відсотки до основної ставки за депозитами до 2% річних у національній валюті.
При розміщенні депозиту в гривні строк від 32 по 365 днів (1-12 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
Акція діє з 02.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (включно).
З офіційним регламентом акції Ви можете ознайомитись за посиланням Регламент акції «Проценти під ялинку».
З детальними умовами депозитних програм можна ознайомитись за посиланням Умови депозитів
Докладніше за телефонами 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях банку.
Платіть за товари на OLX.UA карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ – отримайте кешбек 10 грн з кожної покупки з використанням OLX Доставка.
Умови участі:
Бути зареєстрованим користувачем OLX.UA Оплатити замовлення карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ, використовуючи послугу OLX Доставка. Акція діє з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12290-
Плати онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua й бери участь у розіграші подарунків:
iPhone 11 на 256 GB; сертифікат MAKEUP номіналом 500 грн. Умови участі:
завантаж мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua оплати посилку онлайн карткою Mastercard від УКРГАЗБАНКУ через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua зареєструй переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12307-
NEOсвітній Арсенал» – освітній фестиваль, що поєднує тематичні програми від учасників, мистецьких проєктів, перформансів та концертів, лекцій, дискусій, воркшопів та ярмарку.
Для держателів карт Visa від УКРГАЗБАНКУ діють особливі переваги:
знижка 15% на вхідний квиток при сплаті безконтактно на пріоритетній лінії та при сплаті будь-якою карткою Visa на сайті kontramarka.ua; знижка 15% на сувенірну продукцію в Крамничці Мистецького Арсеналу при сплаті безконтактно. Період дії акції: 27 лютого 2020 – 01 березня 2020 року.
Місце проведення акції: Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 12
На фестивалі Supernatural Wine Festival, який буде проходити у форматі cashless, власники карток Visa від УКРГАЗБАНКУ зможуть придбати спеціальні винні кейси (4 пляшки вина) від учасників фестивалю зі знижкою до 25%.
На фестивалі зберуться провідні винороби з Австрії, Німеччини, Грузії, Греції, Франції та Італії. Усього буде представлено 400 органічних і біодинамічних вин від GoodWine, Le silpo та ROOTS llc.
Сомельє допоможуть кожному гостю особисто відкрити для себе нові смаки. Також Ви зможете насолодитися їжею від партнерів і покращити свої знання про вино на безкоштовному лекторії.
Період проведення акції: 29 лютого 2020 р.
Місце проведення акції: М82 (вул. Межигірська, 82)
Для участі в розіграші подорожі для 2-х платіть карткою Mastercard за замовлення від 150 грн у мобільному додатку Glovo.
Переможець акції отримає сертифікат, що включає:
квитки для 2-х на UEFA Champions League Final Istanbul 2020; переліт Київ – Стамбул – Київ; проживання; трансфер; страхування. Акція діє з 15.03.2020 р. по 30.04.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12327-