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Укргазбанк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:47

Акція «Купуй у своїх»

Період дії акції: 13 квітня – 15 травня 2020 року.

Отримуйте додаткову знижку 20 % на всі товари на сайті vsisvoi.ua та безкоштовну доставку з Visa.

Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується з діючими знижками на сайті.
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Повідомлень: 1261
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:48

Акція «Прокачай свій левел з бонусами»

Прокачуй ігрові навички з Mastercard® та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.

Умови участі:

Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12374-
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Повідомлень: 1261
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:55

Акція «Зустрічайте літо стильно!»

Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.

Отримайте 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію Helen Marlen з Visa.

Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12390-
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 28 тра, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлень: 1261
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:57

Акція «Тренуйтеся вдома!»

Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року

Отримайте 10% знижки на онлайн-тренування від Fizmat з Visa.

Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.

Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.*
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12391-
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:00

Акція «Час подбати про деталі!»

Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.

Отримайте 25% знижки на хімчистку текстильних виробів в Unmomento та безкоштовну доставку* з Visa.

Знижка надається автоматично під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite.

Пропозиція доступна у Києві, Бучі, Вишневому.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12392-
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Повідомлень: 1261
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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