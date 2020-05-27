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Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується з діючими знижками на сайті.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:47
Акція «Купуй у своїх»
Період дії акції: 13 квітня – 15 травня 2020 року.
Отримуйте додаткову знижку 20 % на всі товари на сайті vsisvoi.ua та безкоштовну доставку з Visa.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:48
Акція «Прокачай свій левел з бонусами»
Прокачуй ігрові навички з Mastercard® та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Умови участі:
Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:55
Акція «Зустрічайте літо стильно!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.
Отримайте 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію Helen Marlen з Visa.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 28 тра, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:57
Акція «Тренуйтеся вдома!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року
Отримайте 10% знижки на онлайн-тренування від Fizmat з Visa.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.*
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:00
Акція «Час подбати про деталі!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.
Отримайте 25% знижки на хімчистку текстильних виробів в Unmomento та безкоштовну доставку* з Visa.
Знижка надається автоматично під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite.
Пропозиція доступна у Києві, Бучі, Вишневому.
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