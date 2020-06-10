Отримуйте додаткову знижку 20 % на всі товари на сайті vsisvoi.ua та безкоштовну доставку з Visa.
Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується з діючими знижками на сайті.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:47
Акція «Купуй у своїх»
Період дії акції: 13 квітня – 15 травня 2020 року.
Отримуйте додаткову знижку 20 % на всі товари на сайті vsisvoi.ua та безкоштовну доставку з Visa.
Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується з діючими знижками на сайті.
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:48
Акція «Прокачай свій левел з бонусами»
Прокачуй ігрові навички з Mastercard® та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Умови участі:
Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:55
Акція «Зустрічайте літо стильно!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.
Отримайте 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію Helen Marlen з Visa.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 28 тра, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:57
Акція «Тренуйтеся вдома!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року
Отримайте 10% знижки на онлайн-тренування від Fizmat з Visa.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.*
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:00
Акція «Час подбати про деталі!»
Період дії акції: 11 травня - 10 червня 2020 року.
Отримайте 25% знижки на хімчистку текстильних виробів в Unmomento та безкоштовну доставку* з Visa.
Знижка надається автоматично під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite.
Пропозиція доступна у Києві, Бучі, Вишневому.
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:11
Акція «Шопінгу забагато не буває!»
Отримай 17% знижки здійснивши оплату онлайн замовлення та в мобільному додатку Lamoda за допомогою картки від Mastercard
Як отримати знижку:
завітайте на lamoda.ua;
встановіть фільтр «Тільки товари Lamoda»;
виберіть товари й додайте до кошика;
під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA17 у полі «Промокод» натисніть «Застосувати»;
виберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Mastercard і введіть свої данні для доставки
Умови акції:
Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda, в рамках програми лояльності. Додаткові умови щодо промо-коду на сторінці lamoda.ua/promo/
Докладніше про умови акції – в офіційних правилах.
Період дії акції: 01 червня – 30 вересня
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00
Зекономте час на приготуванні їжі!
Сплачуйте замовлення у сервісі доставки Raketa карткою Visa та отримайте три безкоштовні доставки
Умови акції:
Зробіть замовлення у додатку Raketa
Додайте промокод VisaRaketa під час оплати
Оберіть оплату карткою
Отримайте смачну їжу та приємний бонус – безкоштовну доставку
Спеціальна пропозиція діє для всіх користувачів на три достав
Період дії акції: 10 червня – 05 липня 2020 року
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