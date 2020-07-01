Оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» -отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».
Як взяти участь:
Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності «Фора club» Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку Деталі акції: https://fora.ua/ та офіційні правила.
Розраховуйся карткою Mastercard та отримуй 10% знижки на коктейлі Rum Cola та Martini Fiero&Tonic, а також 10% знижки на заняття в школі діджеїнгу.
Як скористатися пропозицією:
При замовленні коктейлю Rum Cola та/або Martini Fiero&Tonic у закладі Vibe Camp розрахуйся карткою Mastercard та отримуй 10 % знижки. Розрахуйся карткою Mastercard при сплаті за заняття у школі діджеїнгу від Vibe Camp та отримуй 10 % знижки. Деталі акції: www.mastercard.ua та офіційні правила.
Розраховуйтеся карткою Masterсard на суму від 600 гривень у мережі ресторанів Савви Лібкіна м. Одеса та отримайте картку на безкоштовний сніданок.
Як взяти участь:
Завітайте в один із ресторанів мережі Савви Лібкіна м. Одеса; Розраховуйтеся карткою платіжної системи Mastercard® на суму від 600 гривень; Отримайте картку на безкоштовний сніданок *Обміняти картку сніданку можна до 30 вересня 2020 року включно.
Умови акції: Розраховуйтесь за товари чи послуги зарплатною карткою від АБ «УКРГАЗБАНК» протягом місяця та гарантовано отримуйте поповнення мобільного:
20 грн. при розрахунках від 500 грн.; 50 грн. при розрахунках від 1 500 грн.; 100 грн. при розрахунках від 3 000 грн. Контролюйте свої кошти у мобільному додатку «Еко-банк»
Строк акції: 01.07.2020 – 30.09.2020
Учасники акції – фізичні особи - держателі платіжних Карток Mastercard®, що обслуговуються в АБ «УКРГАЗБАНК» в рамках зарплатно-карткових проектів (для отримання заробітної плати та/або інших виплат) та яким Банк направив повідомлення у Вайбер або смс на мобільний номер телефону про його участь у Акції.
Виконання умов акції – протягом календарного місяця, будь якого етапу дії Акції (але не пізніше 30.09.2020), здійснити безготівкові розрахунки зарплатною карткою АБ «УКРГАЗБАНК» в торговельно-сервісній мережі на визначені суми. https://ukrgasbank.com/bank_shares/12423-
Отримайте безкоштовну консультацію стилістів та знижку 15% з карткою Visa у магазинах Всі. Свої “Одяг. Взуття. Аксесуари” на Хрещатику, 27 та у Lavina Mall, попередньо зареєструвавшись на визначений час.
Умови:
Отримайте безкоштовну консультацію стиліста за попередньою реєстрацією в Інстаграмі @vsi.svoi.store Отримайте знижку 15% на весь одяг, який підібрав стиліст під час оплати карткою Visa. *Реалізація знижки з Visa на окремій касі в магазині в супроводі стиліста.
Умови акції: Розраховуйтесь платіжною карткою Банку та збільшуйте середньомісячний обсяг витрат в торговельно - сервісній мережі (в т.ч. мережі інтернет) і отримуйте повернення до 4 % від суми Ваших покупок.
Строк акції: 08.07.2020 – 30.09.2020
Учасники акції: фізичні особи - держателі платіжних карток Visa емітованих АБ «УКРГАЗБАНК», які отримали повідомлення через смс або Вайбер щодо участі в Акції.
Виконання умов акції - здійснення витрат в торговельно - сервісній мережі (в т.ч. мережі Інтернет) в сумі, яка вказана в повідомленні направленому Банком через смс або Вайбер.
Клієнти, які виконали умови Акції щомісячно отримуватимуть повернення частини витрат у вигляді:
поповнення мобільного на 20 грн. - при сумі транзакцій від 500 до 3 тис. грн.; поповнення мобільного на 50 грн. - при сумі транзакцій від 3 до 10 тис. грн. поповнення мобільного на 100 грн. - при сумі транзакцій від 10 тис. грн. https://ukrgasbank.com/bank_shares/12432-
Mastercard та Укргазбанк розпочинають спекотну акцію з розіграшем смартфону.
Умови участі:
Завантажте мобільний додаток EKO-BANK та зареєструйтеся в ньому. Додайте картку Mastercard від Укргазбанку до гаманця Apple/GooglePay (кнопка додати).
Акцію поділено на три етапи щомісячно – в липні, серпні та вересні.
Здійсніть у липні не менш як 3 транзакції за допомогою телефону на суму від 200 грн й отримайте кешбек 20 грн, у серпні – не менш як 5 транзакцій на суму від 500 грн та отримайте, кешбек 50 грн, у вересні – на суму від 1000 грн та гарантовано отримайте подарунковий сертифікат «Сільпо» на 100 грн. https://ukrgasbank.com/bank_shares/1243 ... yi_keshbek