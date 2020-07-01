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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:40

Акція «Уп’ятеро більше балів із Masterсard»

Оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» -отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».

Як взяти участь:

Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності «Фора club»
Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений
Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку
Деталі акції: https://fora.ua/ та офіційні правила.

Період дії акції: з 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/1241 ... mastersard
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:46

Акція «Лови літній вайб у Vibe Camp!»

Розраховуйся карткою Mastercard та отримуй 10% знижки на коктейлі Rum Cola та Martini Fiero&Tonic, а також 10% знижки на заняття в школі діджеїнгу.

Як скористатися пропозицією:

При замовленні коктейлю Rum Cola та/або Martini Fiero&Tonic у закладі Vibe Camp розрахуйся карткою Mastercard та отримуй 10 % знижки.
Розрахуйся карткою Mastercard при сплаті за заняття у школі діджеїнгу від Vibe Camp та отримуй 10 % знижки.
Деталі акції: www.mastercard.ua та офіційні правила.

Період дії акції: з 01.07.2020 р. по 31.08.2020 р. включно на території Vibe Camp (Вайб Кемп): Федотова коса, 120, Кирилівка, Запорізька область.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/1241 ... _vibe_camp
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48

Акція «Починайте свій день зі сніданку разом з Mastercard»

Розраховуйтеся карткою Masterсard на суму від 600 гривень у мережі ресторанів Савви Лібкіна м. Одеса та отримайте картку на безкоштовний сніданок.

Як взяти участь:

Завітайте в один із ресторанів мережі Савви Лібкіна м. Одеса;
Розраховуйтеся карткою платіжної системи Mastercard® на суму від 600 гривень;
Отримайте картку на безкоштовний сніданок
*Обміняти картку сніданку можна до 30 вересня 2020 року включно.

Період дії акції: з 01.07.2020 року до 31.08.2020 року включно.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/1242 ... mastercard
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:31

Акція «Будь на зв’язку»

Умови акції:
Розраховуйтесь за товари чи послуги зарплатною карткою від АБ «УКРГАЗБАНК» протягом місяця та гарантовано отримуйте поповнення мобільного:

20 грн. при розрахунках від 500 грн.;
50 грн. при розрахунках від 1 500 грн.;
100 грн. при розрахунках від 3 000 грн.
Контролюйте свої кошти у мобільному додатку «Еко-банк»

Строк акції: 01.07.2020 – 30.09.2020

Учасники акції – фізичні особи - держателі платіжних Карток Mastercard®, що обслуговуються в АБ «УКРГАЗБАНК» в рамках зарплатно-карткових проектів (для отримання заробітної плати та/або інших виплат) та яким Банк направив повідомлення у Вайбер або смс на мобільний номер телефону про його участь у Акції.

Виконання умов акції – протягом календарного місяця, будь якого етапу дії Акції (але не пізніше 30.09.2020), здійснити безготівкові розрахунки зарплатною карткою АБ «УКРГАЗБАНК» в торговельно-сервісній мережі на визначені суми.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12423-
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:33

Акція «Тиждень зі стилістами з Visa»

Отримайте безкоштовну консультацію стилістів та знижку 15% з карткою Visa у магазинах Всі. Свої “Одяг. Взуття. Аксесуари” на Хрещатику, 27 та у Lavina Mall, попередньо зареєструвавшись на визначений час.

Умови:

Отримайте безкоштовну консультацію стиліста за попередньою реєстрацією в Інстаграмі @vsi.svoi.store
Отримайте знижку 15% на весь одяг, який підібрав стиліст під час оплати карткою Visa.
*Реалізація знижки з Visa на окремій касі в магазині в супроводі стиліста.

Період дії акції: 6 липня– 12 липня 2020 р.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/1242 ... i_z_visa__
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:04

Акція «Витрачай з вигодою з карткою Visa»

Умови акції: Розраховуйтесь платіжною карткою Банку та збільшуйте середньомісячний обсяг витрат в торговельно - сервісній мережі (в т.ч. мережі інтернет) і отримуйте повернення до 4 % від суми Ваших покупок.

Строк акції: 08.07.2020 – 30.09.2020

Учасники акції: фізичні особи - держателі платіжних карток Visa емітованих АБ «УКРГАЗБАНК», які отримали повідомлення через смс або Вайбер щодо участі в Акції.

Виконання умов акції - здійснення витрат в торговельно - сервісній мережі (в т.ч. мережі Інтернет) в сумі, яка вказана в повідомленні направленому Банком через смс або Вайбер.

Клієнти, які виконали умови Акції щомісячно отримуватимуть повернення частини витрат у вигляді​:

поповнення мобільного на 20 грн. - при сумі транзакцій від 500 до 3 тис. грн.;
поповнення мобільного на 50 грн. - при сумі транзакцій від 3 до 10 тис. грн.
поповнення мобільного на 100 грн. - при сумі транзакцій від 10 тис. грн.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12432-
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:06

Акція «У кого ЕКО-BANK, тому й кешбек!»

Mastercard та Укргазбанк розпочинають спекотну акцію з розіграшем смартфону.

Умови участі:

Завантажте мобільний додаток EKO-BANK та зареєструйтеся в ньому. Додайте картку Mastercard від Укргазбанку до гаманця Apple/GooglePay (кнопка додати).

Акцію поділено на три етапи щомісячно – в липні, серпні та вересні.

Здійсніть у липні не менш як 3 транзакції за допомогою телефону на суму від 200 грн й отримайте кешбек 20 грн, у серпні – не менш як 5 транзакцій на суму від 500 грн та отримайте, кешбек 50 грн, у вересні – на суму від 1000 грн та гарантовано отримайте подарунковий сертифікат «Сільпо» на 100 грн.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/1243 ... yi_keshbek
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:27

Акція «Смакуйте емоції з Visa»

Не обов’язково чекати особливого приводу, аби влаштувати свято! Ми за те, щоб жити яскраво та насичено щодня.

Умови: Забронюйте столик в одному з 11 ресторанів мережі La Famiglia через консьєрж-сервіс VISA та розрахуйтесь карткою Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, та отримайте:

затишний вечір з вишуканими стравами та авторськими напоями;
смачні подарунки від кожного закладу.

Період дії акції: 21 липня – 31 грудня 2020 р.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12446-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:29

Акція «Літня шопінг-пропозиція від Visa!»

22.07.2020 - 09.08.2020
Отримайте 10% додаткової знижки з Visa на літні категорії товарів. Знижка сумується до існуючих знижок на сайті та надається автоматично під час оплати карткою Visa. Період дії акції: з 22.07.2020 до 09.08.2020р.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12447-
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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