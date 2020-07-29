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Укргазбанк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55

Акція «Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!»

01.08.2020 - 15.08.2020
Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12454-
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Повідомлень: 1391
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58

Акція «Коли 100 – це знижка на наступне замовлення від Glovo

Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення у додатку Glovo на суму від 100 гривень. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.

Умови:

завантажити мобільний додаток Glovo й зареєструватися в ньому
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
оплатити карткою перше замовлення на суму від 100 гривень (з урахуванням вартості доставки)
гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Період дії акції: з 01 серпня 2020 р. по 15 серпня 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція дія для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
https://ukrgasbank.com/bank_shares/12455-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234
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