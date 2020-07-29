Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55
Акція «Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!»
01.08.2020 - 15.08.2020
Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58
Акція «Коли 100 – це знижка на наступне замовлення від Glovo
Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення у додатку Glovo на суму від 100 гривень. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Умови:
завантажити мобільний додаток Glovo й зареєструватися в ньому
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
оплатити карткою перше замовлення на суму від 100 гривень (з урахуванням вартості доставки)
гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Період дії акції: з 01 серпня 2020 р. по 15 серпня 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція дія для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
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