Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55
Акція «Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!»
01.08.2020 - 15.08.2020
Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58
Акція «Коли 100 – це знижка на наступне замовлення від Glovo
Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення у додатку Glovo на суму від 100 гривень. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Умови:
завантажити мобільний додаток Glovo й зареєструватися в ньому
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
оплатити карткою перше замовлення на суму від 100 гривень (з урахуванням вартості доставки)
гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Період дії акції: з 01 серпня 2020 р. по 15 серпня 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція дія для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18
Насолоджуйтеся безцінним відчуттям свободи!
Платіть карткою Mastercard і вирушайте в незабутню подорож на яхті з друзями.
Умови:
заходьте до персонального кабінету в Програмі винагород Mastercard;
замовляйте спеціальну пропозицію «Морський вояж» за 0 балів;
з 1 по 31 серпня 2020р. здійсніть 10 транзакцій від 100 грн за вашою карткою Mastercard*;
вигравайте подорож на яхті для 4 осіб та інші подарунки для чудового відпочинку.
* Для власників платіжних карток (зробити гіперпосилання на
Деталі на сайті –
Період дії акції: з 01 серпня 2020р. до 31 серпня 2020р. включно.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18
Прямуйте назустріч подарункам
Оплачуйте карткою Mastercard автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків.
Умови:
завітайте на сервіс BlaBlaCar;
зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут;
виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard;
очікуйте на розіграш подарунків.
Деталі – на сайті mastercard.ua, blablacar.com.ua та в офіційних правилах
Період дії акції: з 10 серпня 2020 р. по 01 листопада 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунками мається на увазі можливість отримати телевізор, смартфон, робот-пилосос за умови виконання умов акції.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:18
Отримуйте від літа більше з Mastercard на ВДНГ!
Вигравайте комплексні квитки на розваги ВДНГ для всієї сім’ ї з Mastercard.
Умови участі в акції:
Реєструйтесь у програмі
Обмінюйте 10 балів для реєстрації в акції.
Беріть участь у розіграші комплексних квитків на розваги ВДНГ.
Розіграш буде проходити у два етапи:
18.08.2020 р. – 10 переможців (по два квитка для кожного переможця)
17.09.2020 р. – 10 переможців (по два квитка для кожного переможця)
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, тим більше ваші шанси.
Деталі на
Комплексний квиток дає право на одноразове відвідування однією особою наступних локацій ВДНГ:
Велопрокат Veliki.ua: 1 година прокату, 1 велосипед
Прокат електротранспорту «Цитрус»: 15 хвилин, 1 вид транспорту (тільки маленький електротранспорт)
Мотузковий парк Sky Park: 1 траса
Парк гойдалок Kacheli: 1 вхідний квиток
Сферичний кінотеатр Teleport360: 1 вхідний квиток у кіно
Басейн Pirs39: 1 година (у будні дні)
Тропічна ферма «Планета Метеликів»: 1 вхідний квиток
Контактний зоопарк Animal Park: 1 вхідний квиток
Батутна арена Kid City: 1 людина на 20 хвилин
Лазертаг Ganz: 1 гра
Трек радіокерованих автомоделей Eco Track: 1 людина на 10 хвилин
Дитячий smart-майданчик «Лемурашник»: 1 людина на пів дня (у будні дні)
Активувати квиток необхідно у касі кожної локації перед відвідуванням.
Квиток дійсний 1 день з моменту його активації. Квиток дійсний до 30.09.2020 р.
Акція діє з 01.08.2020 до 15.09.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:21
Платіть карткою Mastercard та заощаджуйте 10%
Заощаджуйте 10% на перебуванні автотранспорту на території ВДНГ!
Як скористатися пропозицією:
Мати картку Mastercard.
Відвідати ВДНГ.
Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard.
Деталі на сайті –
Період дії акції з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), що знаходиться за адресою: пр-т Академіка Глушкова, будинок 1, м. Київ, Україна, 03127.
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