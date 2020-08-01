Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:55
Акція «Спробуй, як смачно! Відчуй, як вигідно!»
01.08.2020 - 15.08.2020
Купуйте продукцію у мережі «Молоко від фермера» на суму від 500 грн та отримайте знижку 10%! Знижка надається за наявності картки Visa під час оплати. Деталі акції: visa.com.ua Період дії акції: з 01.08 по15.08.2020р
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58
Акція «Коли 100 – це знижка на наступне замовлення від Glovo
Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення у додатку Glovo на суму від 100 гривень. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Умови:
завантажити мобільний додаток Glovo й зареєструватися в ньому
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»
оплатити карткою перше замовлення на суму від 100 гривень (з урахуванням вартості доставки)
гарантовано отримайте промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення
Період дії акції: з 01 серпня 2020 р. по 15 серпня 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція дія для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18
Насолоджуйтеся безцінним відчуттям свободи!
Платіть карткою Mastercard і вирушайте в незабутню подорож на яхті з друзями.
Умови:
заходьте до персонального кабінету в Програмі винагород Mastercard;
замовляйте спеціальну пропозицію «Морський вояж» за 0 балів;
з 1 по 31 серпня 2020р. здійсніть 10 транзакцій від 100 грн за вашою карткою Mastercard*;
вигравайте подорож на яхті для 4 осіб та інші подарунки для чудового відпочинку.
* Для власників платіжних карток (зробити гіперпосилання на
Деталі на сайті –
Період дії акції: з 01 серпня 2020р. до 31 серпня 2020р. включно.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:18
Прямуйте назустріч подарункам
Оплачуйте карткою Mastercard автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків.
Умови:
завітайте на сервіс BlaBlaCar;
зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут;
виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard;
очікуйте на розіграш подарунків.
Деталі – на сайті mastercard.ua, blablacar.com.ua та в офіційних правилах
Період дії акції: з 10 серпня 2020 р. по 01 листопада 2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунками мається на увазі можливість отримати телевізор, смартфон, робот-пилосос за умови виконання умов акції.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:18
Отримуйте від літа більше з Mastercard на ВДНГ!
Вигравайте комплексні квитки на розваги ВДНГ для всієї сім’ ї з Mastercard.
Умови участі в акції:
Реєструйтесь у програмі
Обмінюйте 10 балів для реєстрації в акції.
Беріть участь у розіграші комплексних квитків на розваги ВДНГ.
Розіграш буде проходити у два етапи:
18.08.2020 р. – 10 переможців (по два квитка для кожного переможця)
17.09.2020 р. – 10 переможців (по два квитка для кожного переможця)
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, тим більше ваші шанси.
Деталі на
Комплексний квиток дає право на одноразове відвідування однією особою наступних локацій ВДНГ:
Велопрокат Veliki.ua: 1 година прокату, 1 велосипед
Прокат електротранспорту «Цитрус»: 15 хвилин, 1 вид транспорту (тільки маленький електротранспорт)
Мотузковий парк Sky Park: 1 траса
Парк гойдалок Kacheli: 1 вхідний квиток
Сферичний кінотеатр Teleport360: 1 вхідний квиток у кіно
Басейн Pirs39: 1 година (у будні дні)
Тропічна ферма «Планета Метеликів»: 1 вхідний квиток
Контактний зоопарк Animal Park: 1 вхідний квиток
Батутна арена Kid City: 1 людина на 20 хвилин
Лазертаг Ganz: 1 гра
Трек радіокерованих автомоделей Eco Track: 1 людина на 10 хвилин
Дитячий smart-майданчик «Лемурашник»: 1 людина на пів дня (у будні дні)
Активувати квиток необхідно у касі кожної локації перед відвідуванням.
Квиток дійсний 1 день з моменту його активації. Квиток дійсний до 30.09.2020 р.
Акція діє з 01.08.2020 до 15.09.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:21
Платіть карткою Mastercard та заощаджуйте 10%
Заощаджуйте 10% на перебуванні автотранспорту на території ВДНГ!
Як скористатися пропозицією:
Мати картку Mastercard.
Відвідати ВДНГ.
Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard.
Деталі на сайті –
Період дії акції з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), що знаходиться за адресою: пр-т Академіка Глушкова, будинок 1, м. Київ, Україна, 03127.
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:27
Акція «Подорожі без подорожей!»
Visa запрошує власників преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite вирушити у віртуальну подорож Грузією, Азербайджаном, Україною, Казахстаном і Білоруссю та перейнятися магією різних регіонів через їхню літературу, архітектуру та мовну специфіку!
Вашими гідами Грузією, Азербайджаном, Україною, Казахстаном і Білоруссю стануть:
поет і письменник Дмитро Биков,
письменник і телеведучий Ігор Оболенський,
поліглоті телеведучий Дмитро Петров
письменник і сценарист Андрій Курков
Умови акції:
Перейти за посиланням на сайт Sweet TV;
Ввести перші 6 цифр номера преміальної картки.
Деталі на сайті: visa.com.ua
Період дії акції: з 19.08.2020 по 16.09.2020 включно.
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:27
Щодо змін до умов акцій «У кого ЕКО-BANK, тому й кешбек!»
Для спрощення умов акції, починаючи з серпня ми внесли зміни до офіційних правил акції «У кого ЕКО-BANK, тому й кешбек!»
Відтепер щоб стати учасником нашого квесту достатньо виконати дві умови:
Завантажити мобільний додаток EKO-BANK та зареєструватись в ньому.
Додати картку Mastercard від Укргазбанку до гаманця Apple/GooglePay (кнопка додати) та здійснювати витрати з його допомогою.
Або ж, здійснювати розрахунки використовуючи картку, якщо Ваш телефон не підтримує технологію NFS, або Вам так зручніше.
Тим хто лише приєднується до нашого квесту, достатньо зареєструватись в мобільному додатку та здійснити не менш як 3 транзакції на загальну суму від 200 грн
Якщо в липні Ви вже встановили мобільний додаток, але не здійснили безготівкові витрати, то виконайте їх у серпні.
У вересні продовжуйте квест, та витрачайте 1000 грн для отримання подарункового сертифікату «Сільпо» на 100 грн.
Але для новачків теж не пізно. До акції можна долучитися на будь-якому етапі, виконавши всі завдання та умови попередніх етапів.
Головний приз квесту чекає на Вас, але пам’ятайте, в розіграші приймають участь ті, хто додав картку Mastercard до гаманця Apple/GooglePay та здійснювати витрати з його допомогою.
Правила акції
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:28
Акція «Ще більше золота на world of tanks з карткою visa!»
Вибирай у преміум-магазині спеціальний пакет, купуй золото й отримуй бонус до 25%!
Умови акції:
Розмір бонуса в залежності від кількості придбаного «золота»:
250 – 2750 gold - бонус 15% + 3 дні користування «преміум акаунтом»;
2751 – 6750 gold - бонус 20% + 3 дні користування «преміум акаунтом»;
більше 6750 gold - бонус 25% + 3 дні користування «преміум акаунтом».
Бонус в ігровому «золоті» нараховується автоматично після придбання пакета.
«Преміум акаунт» нараховується як додатковий бонус одразу після придбання пакета, обмежень щодо кількості покупок немає.
Деталі на сайті: ru.wargaming.net та visa.com.ua
Період дії акції: 22.08.20–10.09.20
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:45
Акція «Виходь за межі звичного з Mastercard»
Вигравайте квитки на виставу-променад THE TIME, що здивує та подарує незабутні спогади.
Умови участі в акції:
Реєструйтеся у програмі Mastercard Більше на сайті
Платіть за покупки карткою Mastercard;
Витрачайте зароблені бали на участь у розіграші квитків на виставу-променад THE TIME від uznavati
Деталі на сайті –
Період дії акції: з 20 серпня 2020 року по 20 вересня 2020 року включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
|