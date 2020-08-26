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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:17

«Шкільний маркет» на Десятинна 12

Приходьте на Шкільний маркет 29-30 серпня у Всі Свої за адресою Десятинна 12

Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.

Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12490-
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Повідомлень: 1474
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19

«Платіть смартфоном з Mastercard у Бухта "

З 20 серпня по 30 вересня 2020 року платіть смартфоном з Mastercard у Бухта на Подолі та Бухта ТРЦ River Mall – отримуйте знижку 10% на смачну їжу та безалкогольні напої.

Умови участі в акції:

З 20 серпня по 30 вересня завітати у Бухту на Річковому вокзалі або у Бухту в ТРЦ River Mall . А ще краще відвідати обидві та й не один раз;
Оплатити замовлення безконтактно карткою Mastercard у смартфоні (Apple Pay, Google Pay) чи смарт годиннику ;
Заощадити 10% на замовленні. Пропозиція поширюється на увесь асортимент їжі та безалкогольних напоїв у торговельних точках, позначених інформаційними матеріалами про акцію.

Період дії акції: з 20.08.2020 до 30.09.2020 р. на території закладу «Бухта Food Station» на Річковому вокзалі за адресою: м. Київ, Поштова площа, 3а та на території закладу «Бухта River Mall» за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12491-
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Повідомлень: 1474
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:26

Акція «Кожна оплата з Mastercard – твій добрий вчинок!»

Умови участі в акції:

Платіть смартфоном із Mastercard у закладах McDonald’s за будь-які замовлення і 2 гривні з кожної вашої оплати будуть перераховані на утримання Сімейних Кімнат у лікарнях України, бо дітям #без_батьків_ніяк.

Період дії: з 28 серпня по 30 вересня 2020 року включно в усіх закладах McDonald’s в Україні.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12492-
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Повідомлень: 1474
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28

Акція «У подорож за враженнями!»

Відправляйтесь у незабутню подорож за враженнями! Вигравайте квитки на річковий круїз Дніпром до Межигір’я.

Умови участі в акції:

Реєструйтеся у програмі https://bilshe.mastercard.ua/
Платіть карткою Mastercard
Обмінюйте накопичені 10 балів на можливість взяти участь у акції
Вигравайте квитки* на річковий круїз до Межигір’я
*Квитки дають право лишена подорож теплоходом Київ–Межигір’я –Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.


Період дії акції: з 19.08.2020 по 01.10.2020 включно для гостей та жителів м.Київ.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12493-
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Повідомлень: 1474
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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