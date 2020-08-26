Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.
Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:17
«Шкільний маркет» на Десятинна 12
Приходьте на Шкільний маркет 29-30 серпня у Всі Свої за адресою Десятинна 12
Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.
Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19
«Платіть смартфоном з Mastercard у Бухта "
З 20 серпня по 30 вересня 2020 року платіть смартфоном з Mastercard у Бухта на Подолі та Бухта ТРЦ River Mall – отримуйте знижку 10% на смачну їжу та безалкогольні напої.
Умови участі в акції:
З 20 серпня по 30 вересня завітати у Бухту на Річковому вокзалі або у Бухту в ТРЦ River Mall . А ще краще відвідати обидві та й не один раз;
Оплатити замовлення безконтактно карткою Mastercard у смартфоні (Apple Pay, Google Pay) чи смарт годиннику ;
Заощадити 10% на замовленні. Пропозиція поширюється на увесь асортимент їжі та безалкогольних напоїв у торговельних точках, позначених інформаційними матеріалами про акцію.
Період дії акції: з 20.08.2020 до 30.09.2020 р. на території закладу «Бухта Food Station» на Річковому вокзалі за адресою: м. Київ, Поштова площа, 3а та на території закладу «Бухта River Mall» за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:26
Акція «Кожна оплата з Mastercard – твій добрий вчинок!»
Умови участі в акції:
Платіть смартфоном із Mastercard у закладах McDonald’s за будь-які замовлення і 2 гривні з кожної вашої оплати будуть перераховані на утримання Сімейних Кімнат у лікарнях України, бо дітям #без_батьків_ніяк.
Період дії: з 28 серпня по 30 вересня 2020 року включно в усіх закладах McDonald’s в Україні.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28
Акція «У подорож за враженнями!»
Відправляйтесь у незабутню подорож за враженнями! Вигравайте квитки на річковий круїз Дніпром до Межигір’я.
Умови участі в акції:
Реєструйтеся у програмі
Платіть карткою Mastercard
Обмінюйте накопичені 10 балів на можливість взяти участь у акції
Вигравайте квитки* на річковий круїз до Межигір’я
*Квитки дають право лишена подорож теплоходом Київ–Межигір’я –Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.
Період дії акції: з 19.08.2020 по 01.10.2020 включно для гостей та жителів м.Київ.
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