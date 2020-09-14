Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.
Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:17
«Шкільний маркет» на Десятинна 12
Приходьте на Шкільний маркет 29-30 серпня у Всі Свої за адресою Десятинна 12
Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.
Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19
«Платіть смартфоном з Mastercard у Бухта "
З 20 серпня по 30 вересня 2020 року платіть смартфоном з Mastercard у Бухта на Подолі та Бухта ТРЦ River Mall – отримуйте знижку 10% на смачну їжу та безалкогольні напої.
Умови участі в акції:
З 20 серпня по 30 вересня завітати у Бухту на Річковому вокзалі або у Бухту в ТРЦ River Mall . А ще краще відвідати обидві та й не один раз;
Оплатити замовлення безконтактно карткою Mastercard у смартфоні (Apple Pay, Google Pay) чи смарт годиннику ;
Заощадити 10% на замовленні. Пропозиція поширюється на увесь асортимент їжі та безалкогольних напоїв у торговельних точках, позначених інформаційними матеріалами про акцію.
Період дії акції: з 20.08.2020 до 30.09.2020 р. на території закладу «Бухта Food Station» на Річковому вокзалі за адресою: м. Київ, Поштова площа, 3а та на території закладу «Бухта River Mall» за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:26
Акція «Кожна оплата з Mastercard – твій добрий вчинок!»
Умови участі в акції:
Платіть смартфоном із Mastercard у закладах McDonald’s за будь-які замовлення і 2 гривні з кожної вашої оплати будуть перераховані на утримання Сімейних Кімнат у лікарнях України, бо дітям #без_батьків_ніяк.
Період дії: з 28 серпня по 30 вересня 2020 року включно в усіх закладах McDonald’s в Україні.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28
Акція «У подорож за враженнями!»
Відправляйтесь у незабутню подорож за враженнями! Вигравайте квитки на річковий круїз Дніпром до Межигір’я.
Умови участі в акції:
Реєструйтеся у програмі
Платіть карткою Mastercard
Обмінюйте накопичені 10 балів на можливість взяти участь у акції
Вигравайте квитки* на річковий круїз до Межигір’я
*Квитки дають право лишена подорож теплоходом Київ–Межигір’я –Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.
Період дії акції: з 19.08.2020 по 01.10.2020 включно для гостей та жителів м.Київ.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:25
Акція «Готуємося до школи разом»
Отримайте 5% на бонусний рахунок під час оплати карткою Visa.
Бонуси нараховуються автоматично. Пропозиція діє не на всі товарні категорії . В категорії «Комп'ютери і ноутбуки» та у всіх її підкатегоріях покупець отримує бонуси у розмірі 5% від вартості цих товарів , але не більше 500,00 грн за кожну покупку. Для участі в акції необхідно авторизуватися
Період дії акції: з 25 серпня – 07 вересня 2020 р.
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:42
Акція «Тримайте знижку 15% на квитки на річковий круїз "
До 4 жовтня 2020 у вас є можливість здійснити річкову екскурсію до Межигір’я зі знижкою 15% при оплаті квитків карткою Mastercard на сайті rentflot.ua.
Умови участі в акції:
Завітайте на сайт
Оберіть «Круїз до Межигір’я» та натисніть «Купити квиток» *.
Платіть карткою Mastercard та автоматично отримуйте знижку 15% **.
*Знижка розповсюджується на квитки на рейси, які відбуваються у кожну п’ятницю (14:00-21:00), суботу та неділю (11:00-18:00)
**Оплата можлива тільки використовуючи спосіб оплати Карткою через гаманець Masterpass або «Банківською карткою». Знижка при оплаті карткою через Apple Google Pay – не враховується.
Період дії акції: з 26.08.2020 до 04.10.2020 включно.
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:44
Створюйте унікальні спогади на двох разом з Mastercard!
Розраховуйтесь преміальними картками Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та отримайте можливість стати першими глядачами унікальної вистави для двох «STEREO» від театру Uzahvati.
Умови участі в акції:
Реєструйтеся у програмі
Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard (а саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite);
Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу «STEREO» від театру Uzahvati.
Період дії акції: з 30.08.2020 по 20.09.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. Місце проведення заходу за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 55, НСК «Олімпійський».
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:27
Акція «Більше можливостей для вашого бізнесу!»
Хто може взяти участь:
У Програмі беруть участь фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи - суб'єкти малого господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які підпадають під вимоги абз.3 п.3. ст.55 Господарського кодексу (суб'єкти малого підприємництва).
Для того, щоб подати заявку на участь в програмі, не обов'язково бути зареєстрованим учасником програми Mastercard Більше.
Як взяти участь у програмі:
Заповнити анкету учасника за посиланням
Очікувати зворотний зв'язок від експертів компанії Mastercard. Щомісяця експерти розглядатимуть заявки та обиратимуть нових партнерів програми Mastercard Більше, пропозиції яких з'являться в онлайн-каталозі.
Заявки від учасників будуть прийматися до 31.12.2020р.
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