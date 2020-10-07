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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:17

«Шкільний маркет» на Десятинна 12

Приходьте на Шкільний маркет 29-30 серпня у Всі Свої за адресою Десятинна 12

Отримайте знижку* -15% з Visa на бренди зі шкільною формою та кулька морозива** у точці Своє. Морозиво у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa.

Період дії акції: 29 – 30 серпня 2020 р.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19

«Платіть смартфоном з Mastercard у Бухта "

З 20 серпня по 30 вересня 2020 року платіть смартфоном з Mastercard у Бухта на Подолі та Бухта ТРЦ River Mall – отримуйте знижку 10% на смачну їжу та безалкогольні напої.

Умови участі в акції:

З 20 серпня по 30 вересня завітати у Бухту на Річковому вокзалі або у Бухту в ТРЦ River Mall . А ще краще відвідати обидві та й не один раз;
Оплатити замовлення безконтактно карткою Mastercard у смартфоні (Apple Pay, Google Pay) чи смарт годиннику ;
Заощадити 10% на замовленні. Пропозиція поширюється на увесь асортимент їжі та безалкогольних напоїв у торговельних точках, позначених інформаційними матеріалами про акцію.

Період дії акції: з 20.08.2020 до 30.09.2020 р. на території закладу «Бухта Food Station» на Річковому вокзалі за адресою: м. Київ, Поштова площа, 3а та на території закладу «Бухта River Mall» за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12491-
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Повідомлень: 1526
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:26

Акція «Кожна оплата з Mastercard – твій добрий вчинок!»

Умови участі в акції:

Платіть смартфоном із Mastercard у закладах McDonald’s за будь-які замовлення і 2 гривні з кожної вашої оплати будуть перераховані на утримання Сімейних Кімнат у лікарнях України, бо дітям #без_батьків_ніяк.

Період дії: з 28 серпня по 30 вересня 2020 року включно в усіх закладах McDonald’s в Україні.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12492-
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Повідомлень: 1526
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28

Акція «У подорож за враженнями!»

Відправляйтесь у незабутню подорож за враженнями! Вигравайте квитки на річковий круїз Дніпром до Межигір’я.

Умови участі в акції:

Реєструйтеся у програмі https://bilshe.mastercard.ua/
Платіть карткою Mastercard
Обмінюйте накопичені 10 балів на можливість взяти участь у акції
Вигравайте квитки* на річковий круїз до Межигір’я
*Квитки дають право лишена подорож теплоходом Київ–Межигір’я –Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.


Період дії акції: з 19.08.2020 по 01.10.2020 включно для гостей та жителів м.Київ.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12493-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:25

Акція «Готуємося до школи разом»

Отримайте 5% на бонусний рахунок під час оплати карткою Visa.

Бонуси нараховуються автоматично. Пропозиція діє не на всі товарні категорії . В категорії «Комп'ютери і ноутбуки» та у всіх її підкатегоріях покупець отримує бонуси у розмірі 5% від вартості цих товарів , але не більше 500,00 грн за кожну покупку. Для участі в акції необхідно авторизуватися


Період дії акції: з 25 серпня – 07 вересня 2020 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12495-
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:42

Акція «Тримайте знижку 15% на квитки на річковий круїз "

До 4 жовтня 2020 у вас є можливість здійснити річкову екскурсію до Межигір’я зі знижкою 15% при оплаті квитків карткою Mastercard на сайті rentflot.ua.

Умови участі в акції:

Завітайте на сайт www.rentflot.ua.
Оберіть «Круїз до Межигір’я» та натисніть «Купити квиток» *.
Платіть карткою Mastercard та автоматично отримуйте знижку 15% **.
*Знижка розповсюджується на квитки на рейси, які відбуваються у кожну п’ятницю (14:00-21:00), суботу та неділю (11:00-18:00)
**Оплата можлива тільки використовуючи спосіб оплати Карткою через гаманець Masterpass або «Банківською карткою». Знижка при оплаті карткою через Apple Google Pay – не враховується.

Період дії акції: з 26.08.2020 до 04.10.2020 включно.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12499-
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Повідомлень: 1526
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:44

Створюйте унікальні спогади на двох разом з Mastercard!

Розраховуйтесь преміальними картками Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та отримайте можливість стати першими глядачами унікальної вистави для двох «STEREO» від театру Uzahvati.

Умови участі в акції:

Реєструйтеся у програмі https://bilshe.mastercard.ua/

Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard (а саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite);

Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу «STEREO» від театру Uzahvati.

Період дії акції: з 30.08.2020 по 20.09.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. Місце проведення заходу за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 55, НСК «Олімпійський».
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12500-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:27

Акція «Більше можливостей для вашого бізнесу!»

Хто може взяти участь:

У Програмі беруть участь фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи - суб'єкти малого господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які підпадають під вимоги абз.3 п.3. ст.55 Господарського кодексу (суб'єкти малого підприємництва).
Для того, щоб подати заявку на участь в програмі, не обов'язково бути зареєстрованим учасником програми Mastercard Більше.
Як взяти участь у програмі:

Заповнити анкету учасника за посиланням https://mstr.cd/34ynKnI, розповівши про свою компанію.
Очікувати зворотний зв'язок від експертів компанії Mastercard. Щомісяця експерти розглядатимуть заявки та обиратимуть нових партнерів програми Mastercard Більше, пропозиції яких з'являться в онлайн-каталозі.
Заявки від учасників будуть прийматися до 31.12.2020р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12505-
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:30

Акція «Рухайся більше, плати швидше!»

Бери участь в акції в програмі Mastercard Більше й отримай шанс виграти один з 50 фітнес-браслетів MiSmartBand4 NFC -спеціальної версії фітнес-браслета, яка підтримує безконтактну оплату.

Умови участі в акції:

Реєструйся на bilshe.mastercard.ua;
Плати карткою Mastercard;
Обмінюй 10 балів на участь у розіграші.
Більше оплати карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.

Період дії акції: з 07.10.2020 р по 15.11.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... i_shvidshe
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Повідомлень: 1526
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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