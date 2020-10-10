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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:31

Акція «Яскраві враження з VISA»

Ловіть яскраві враження з Visa та Укргазбанком!

Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Visa Infinite або Signature від Укргазбанку та вигравайте подорож у будь-який куточок світу чи України.

Щоб взяти участь в розіграші, здійсніть щонайменше 10 оплат у торгово-сервісних мережах на загальну суму від 50 тис. грн з 19 жовтня до 15 січня 2021 року. І вперед до вражень!

Детальніше за телефонами 358 (дзвінки з мобільних – згідно з тарифами мобільних операторів), та у відділеннях Банку.
https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... nya_z_visa
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Повідомлень: 1574
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:14

Акція «Мода на Lamoda продовжується!»

Знижки від Mastercard продовжуються!

З промокодом EXTRA15 отримуйте знижку 15%, просто розраховуючись карткою Mastercard на сайті lamoda.ua.

Як скористатися пропозицією:

завітайте на lamoda.ua;
встановіть фільтр «Тільки товари Lamoda»;
виберіть товари та додайте до кошика;
під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA15 у полі «Промокод» натисніть «Застосувати»;
виберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Mastercard і введіть свої данні для доставки
Умови акції:

Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda, в рамках програми лояльності. Додаткові умови щодо промо-коду на сторінці lamoda.ua/promo/

Період дії акції: 01.10 – 31.12.2020 року по всій території України за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12539-
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Повідомлень: 1574
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:15

Акція «Виходьте без дзвіночка. Знижку 50% подано!»

50% знижки на поїздку з Uklon і Mastercard.

Додайте картку Mastercard у додаток Uklon та отримайте 3 поїздки вдвічі дешевше.

Як отримати знижку:

Додайте картку Mastercard у додаток Uklon (це має бути нова картка, не підв’язана раніше до додатка);
Отримайте дисконт зі знижкою 50% на 3 поїздки;
Оплатіть поїздку будь-якою карткою Mastercard і скористайтеся дисконтом.
Деталі акції: на mastercard.ua та офіційні правила

Період дії акції: з 14.10.2020 по 14.11.2020 включно на території Києва, Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці, Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Львова.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12544-
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:17

«Діліться смаком сімейних традицій з Mastercard та Волконськ

Акція «Діліться смаком сімейних традицій з Mastercard та Волконський!»
Для клієнтів власників преміальних карток саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та учасників програми Більше.

Умови акції:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua;
Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard;
Обмінюйте* накопичені преміальні бали на можливість отримати один з 500 подарункових сертифікатів на 300 грн.
Деталі на сайті – www.bilshe.mastercard.ua та Офіційні правила

Період дії акції з 19.10.2020 року до 20.12.2020 року включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12545-
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Повідомлень: 1574
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:19

Акція «Творіть майбутні спогади з Mastercard Більше!»

Для клієнтів власників карток Mastercard та учасників Програми Mastercard Більше.

Умови участі в акції:

Обміняйте 10 балів на участь у промо;
Вигравайте сертифікат на емоції від Bodo, кожен з яким пропонує на вибір 5 яскравих історій;
Насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Період дії акції: з 10.10.2020 по 10.11.2020 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12546-
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Повідомлень: 1574
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:20

Акція «Отримуйте гастрономічні враження з Mastercard!»

Для клієнтів власників преміальних карток саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та учасників програми Більше.

Станьте власником одного із 100 сертифікатів у goodwine номіналом 1000 грн. та насолоджуйтеся смачною їжею, яка зачаровує ароматом та повнотою смаку.

Умови участі в промо:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Здійснюйте транзакції преміальною карткою Mastercard (а саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite);
Списуйте преміальні бали та отримуйте один із 100 сертифікатів у goodwine номіналом 1000 грн.

Період дії акції: з 10.10.2020 по 10.11.2020 року включно на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12547-
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Повідомлень: 1574
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:22

Акція «Відтепер до аеропорту та назад -50% з Вolt»

Отримайте знижку 50% при замовленні таксі Bolt з карткою Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum.

Відтепер скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові.

Як скористатися пропозицією?

Завантажте/відкрийте додаток Bolt.
Додайте до гаманця Bolt картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum, як метод оплати.
Замовте таксі Bolt до аеропорту або назад.
Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою.
Максимальний розмір знижки: 200 грн.

Максимальна кількість поїздок на місяць: 4.

Знижка надається лише у випадку реєстрації преміальної картки у гаманці Bolt та не надається при оплаті з використанням додатку Apple Pay.

Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Умови пропозиції можуть бути змінені.

Період дії акції: 01.11.2020-15.10.2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12554-
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:25

Акція «З вас шопінг, з нас поповнення»

Маєте кредитну карту Mastercard або Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», але не встановили на неї ліміт або ще не вирішили чи потрібно її відкривати? Годі сумніватись! Адже Welcome-bounce від АБ «УКРГАЗБАНК» вже чекає на вас! Як його отримати?

Відкрийте кредитну картку з кредитним лімітом або встановіть кредитний ліміт на існуючу.
Протягом 14 днів з моменту встановлення кредитного ліміту здійсніть щонайменше 2 оплати на суму від 500,00 грн. будь-яких товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет будь-яким способом.
Гарантовано отримайте кеш-бек до 10% у вигляді поповнення на ваш мобільний.
Період дії акції: з 02 листопада 2020 року по 01 лютого 2021 року включно та складається з 3 етапів:

перший етап з 02 листопада 2020 р. по 01 грудня 2020 р. включно;
другий етап з 02 грудня 2020 р. по 01 січня 2021 р. включно;
третій етап з 02 січня грудня 2021 р. по 01 лютого 2021 р. включно.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12557-
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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