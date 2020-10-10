З промокодом EXTRA15 отримуйте знижку 15%, просто розраховуючись карткою Mastercard на сайті lamoda.ua.
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Додайте картку Mastercard у додаток Uklon та отримайте 3 поїздки вдвічі дешевше.
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Період дії акції: з 14.10.2020 по 14.11.2020 включно на території Києва, Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці, Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Львова. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12544-
Акція «Діліться смаком сімейних традицій з Mastercard та Волконський!» Для клієнтів власників преміальних карток саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та учасників програми Більше.
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Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua; Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard; Обмінюйте* накопичені преміальні бали на можливість отримати один з 500 подарункових сертифікатів на 300 грн. Деталі на сайті – www.bilshe.mastercard.ua та Офіційні правила
Для клієнтів власників преміальних карток саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite та учасників програми Більше.
Станьте власником одного із 100 сертифікатів у goodwine номіналом 1000 грн. та насолоджуйтеся смачною їжею, яка зачаровує ароматом та повнотою смаку.
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Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua; Здійснюйте транзакції преміальною карткою Mastercard (а саме Mastercard Platinum, Mastercard World Elite); Списуйте преміальні бали та отримуйте один із 100 сертифікатів у goodwine номіналом 1000 грн.
Отримайте знижку 50% при замовленні таксі Bolt з карткою Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum.
Відтепер скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові.
Як скористатися пропозицією?
Завантажте/відкрийте додаток Bolt. Додайте до гаманця Bolt картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum, як метод оплати. Замовте таксі Bolt до аеропорту або назад. Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою. Максимальний розмір знижки: 200 грн.
Максимальна кількість поїздок на місяць: 4.
Знижка надається лише у випадку реєстрації преміальної картки у гаманці Bolt та не надається при оплаті з використанням додатку Apple Pay.
Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
Маєте кредитну карту Mastercard або Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», але не встановили на неї ліміт або ще не вирішили чи потрібно її відкривати? Годі сумніватись! Адже Welcome-bounce від АБ «УКРГАЗБАНК» вже чекає на вас! Як його отримати?
Відкрийте кредитну картку з кредитним лімітом або встановіть кредитний ліміт на існуючу. Протягом 14 днів з моменту встановлення кредитного ліміту здійсніть щонайменше 2 оплати на суму від 500,00 грн. будь-яких товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет будь-яким способом. Гарантовано отримайте кеш-бек до 10% у вигляді поповнення на ваш мобільний. Період дії акції: з 02 листопада 2020 року по 01 лютого 2021 року включно та складається з 3 етапів:
перший етап з 02 листопада 2020 р. по 01 грудня 2020 р. включно; другий етап з 02 грудня 2020 р. по 01 січня 2021 р. включно; третій етап з 02 січня грудня 2021 р. по 01 лютого 2021 р. включно. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12557-