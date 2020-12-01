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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:50

Більше Різдвяних Мрійок в Ашан з Visa

Отримайте іграшку на ялинку із доповненою реальністю за 0,49 грн при здійсненні покупки в Ашан: 1 іграшка за кожні 400 грн покупки, якщо сплатити покупку карткою Visa, ви отримаєте додаткову іграшку за 0,49 грн не залежно від суми покупки.

Всього є можливість зібрати 14 унікальних іграшок та одну «золоту іграшку». Клієнт, який отримав «золоту іграшку», отримує можливість фізичної новорічної подорожі по місту з Сантою і Ельфами за розважальним сценарієм (1 подорож в кожному місті-учаснику).
Період дії акції: 16 листопада – 25 грудня 2020 року.
https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... han_z_visa
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:19

Акція «30 топсмартфонів з Mastercard наPROMив»

Платіть з Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» prom.ua та беріть участь у щоденному розіграші найочікуванішого смартфона року.

Умови участі в акції:

Оберіть товар на сайті prom.ua
Здійсніть оплату замовлення на суму від 200 грн. через функцію Пром-оплата карткою Mastercard®.
Автоматично ставайте учасником щоденного розіграшу топсмартфона 2020 року.
Протягом місяця щодня розігрується один сматфон.

Період дії акції: з 23.11.2020 р. по 22.12.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... d_napromiv
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:21

Акція «Концерти ближче з вашою карткою Mastercard»

Готуйтеся до майбутніх концертів уже зараз! Придбайте сертифікати зі знижкою 25%.

Як отримати знижку:

Завітайте на сайт concert.ua/uk/event/gift-mc
Додайте подарунковий сертифікат на потрібну суму до кошика.
Виберіть оплату карткою Mastercard®.
Отримайте знижку 25 % від вартості сертифіката.
Сертифікат діє до 31.12.2021 р. включно.

Акція діє з 27.11.2020 р. по 12.12.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Знижка 25% від постійної вартості товару до 27.11.2020 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... mastercard
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:23

Всім красуням з Mastercard – розіграш подарунка та знижка !

Грудень – це сезон передноворічних вечірок. І якій жінці не хотілося би бути зіркою вечора, коли всі погляди прикуті до неї? Підкреслити вашу вроду вам допоможе G.bar, а зробити це вигідно – Mastercard.

Як скористатися пропозицією?

Розраховуйтеся за послуги мережі салонів краси G.bar карткою Mastercard.
Отримайте гарантовану знижку 10 %.
Беріть участь у розіграші подарункового боксу косметики.
Вражайте своєю красою зі знижками від Mastercard!

Акція діє з 01.12.2020 до 31.01.2021 включно, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12590-
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:25

Картка Mastercard у вас — знижка в Oh My Look! від нас!

Створюйте неперевершені новорічні образи з Oh My Look!

Розраховуйтеся за послуги Oh My Look! Карткою Mastercard, отримуйте гарантовану знижку 10% та беріть участь у розіграші цілої валізи косметики!

Акція діє з 01.12.2020 до 31.01.2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12591-
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:26

Акція «Kasta – цінам баста»

Час шопінгу настав! Маєте картку Visa? Отримайте 15% кешбек або зниження ціни на наступну покупку* на сайті Kasta.ua або у додатку Kasta з карткою Visa.

*Кешбек або знижка нараховується для клієнтів з підпискою на “KastaBlack”.

Підписку на “KastaBlack”можна здійснити на сайті Kasta.ua.Кешбек або зниження ціни на наступну покупку додаються до існуючих знижок та нараховуються автоматично під час оплати карткою Visa.

Подробиці: www.kasta.ua

Період дії акції: 30 листопада – 6 грудня 2020 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12592-
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:15

Акція «Плати Masterсard за замовлення у Glovo

Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard® та отримайте можливість виграти один з 723 промокодів.

Як взяти участь:

Встановіть додаток Glovo та додайте картку Mastercard® як спосіб оплати, якщо ви ще не зробили цього раніше.
Зробіть замовлення в додатку й оплатіть його карткою Mastercard®.
Очікуйте на розіграш промокодів на 100 грн, 200 грн, 500 грн і 1000 грн. А також 3-х головних – на 5000 грн.
Акція діє з 01.12.2020р. по 31.12.2020р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС
https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... _podarunki
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:16

Акція «Онлайн-шопінг разом з Intertop»

Як користуватися пропозицією:

Завітайте на сайт intertop.ua;
Оберіть товари та додайте їх до кошика;
Під час оформлення замовлення введіть промокод MASTER5 у полі «Промокод», натисніть «Застосувати»;
Оберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Мastercard і введіть свої дані для доставки.
Умови Акції:

Знижка діє на замовлення від 900 грн. Знижка за промокодом підсумовується з іншими знижками, які надає INTERTOP.

Спеціальна пропозиція діє з 01.12.2020р. по 31.12.2020р. по всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... z_intertop
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Повідомлень: 1640
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:26

Отримай подарункові сертифікати Фора!

З 1 по 28 грудня платіть карткою Mastercard у мережі супермаркетів Фора – щотижня вигравайте один зі 150 сертифікатів на 1000 грн на покупки в мережі супермаркетів Фора.

Як взяти участь в акції:

Завантажте додаток Фора на смартфон і скануйте його на касі під час покупки.
Оплатіть покупку карткою Mastercard: фізичною карткою, смартфоном чи у мобільному додатку Фора
Щотижня отримайте можливість стати власником подарункового сертифіката Фора на 1000 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:31

Вигравайте авто за оплати з Mastercard у «Сільпо»

З 2 грудня по 28 грудня 2020 платіть карткою Mastercard® від 500 грн у мережі супермаркетів «Сільпо» та отримайте шанс виграти один із 20 автомобілів AUDI Q3.

Як взяти участь в розіграші?

Скануйте картку «Власний рахунок» у «Сільпо» та оплачуйте товари на суму від 500 грн карткою Mastercard®: фізичною карткою, карткою у смартфоні чи у додатку «Сільпо».
Отримайте шанс стати власником одного із 20 авто AUDI Q3.
Щотижня розігрується по 5 авто. Загальний призовий фонд – 20 авто Audi Q3.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12602-
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З нами з: 01.09.17
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