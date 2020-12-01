Отримайте іграшку на ялинку із доповненою реальністю за 0,49 грн при здійсненні покупки в Ашан: 1 іграшка за кожні 400 грн покупки, якщо сплатити покупку карткою Visa, ви отримаєте додаткову іграшку за 0,49 грн не залежно від суми покупки.
Всього є можливість зібрати 14 унікальних іграшок та одну «золоту іграшку». Клієнт, який отримав «золоту іграшку», отримує можливість фізичної новорічної подорожі по місту з Сантою і Ельфами за розважальним сценарієм (1 подорож в кожному місті-учаснику). Період дії акції: 16 листопада – 25 грудня 2020 року. https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... han_z_visa
Платіть з Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» prom.ua та беріть участь у щоденному розіграші найочікуванішого смартфона року.
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Оберіть товар на сайті prom.ua Здійсніть оплату замовлення на суму від 200 грн. через функцію Пром-оплата карткою Mastercard®. Автоматично ставайте учасником щоденного розіграшу топсмартфона 2020 року. Протягом місяця щодня розігрується один сматфон.
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Акція діє з 27.11.2020 р. по 12.12.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Знижка 25% від постійної вартості товару до 27.11.2020 р. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... mastercard
Грудень – це сезон передноворічних вечірок. І якій жінці не хотілося би бути зіркою вечора, коли всі погляди прикуті до неї? Підкреслити вашу вроду вам допоможе G.bar, а зробити це вигідно – Mastercard.
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Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard® та отримайте можливість виграти один з 723 промокодів.
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Встановіть додаток Glovo та додайте картку Mastercard® як спосіб оплати, якщо ви ще не зробили цього раніше. Зробіть замовлення в додатку й оплатіть його карткою Mastercard®. Очікуйте на розіграш промокодів на 100 грн, 200 грн, 500 грн і 1000 грн. А також 3-х головних – на 5000 грн. Акція діє з 01.12.2020р. по 31.12.2020р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС https://www.ukrgasbank.com/ru/bank_shar ... _podarunki
Завітайте на сайт intertop.ua; Оберіть товари та додайте їх до кошика; Під час оформлення замовлення введіть промокод MASTER5 у полі «Промокод», натисніть «Застосувати»; Оберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Мastercard і введіть свої дані для доставки. Умови Акції:
Знижка діє на замовлення від 900 грн. Знижка за промокодом підсумовується з іншими знижками, які надає INTERTOP.
З 1 по 28 грудня платіть карткою Mastercard у мережі супермаркетів Фора – щотижня вигравайте один зі 150 сертифікатів на 1000 грн на покупки в мережі супермаркетів Фора.
Як взяти участь в акції:
Завантажте додаток Фора на смартфон і скануйте його на касі під час покупки. Оплатіть покупку карткою Mastercard: фізичною карткою, смартфоном чи у мобільному додатку Фора Щотижня отримайте можливість стати власником подарункового сертифіката Фора на 1000 грн. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12601-
З 2 грудня по 28 грудня 2020 платіть карткою Mastercard® від 500 грн у мережі супермаркетів «Сільпо» та отримайте шанс виграти один із 20 автомобілів AUDI Q3.
Як взяти участь в розіграші?
Скануйте картку «Власний рахунок» у «Сільпо» та оплачуйте товари на суму від 500 грн карткою Mastercard®: фізичною карткою, карткою у смартфоні чи у додатку «Сільпо». Отримайте шанс стати власником одного із 20 авто AUDI Q3. Щотижня розігрується по 5 авто. Загальний призовий фонд – 20 авто Audi Q3. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12602-